Армия и оружие Лавров сообщил о присутствии кадровых офицеров из Британии и Франции на Украине 01 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 + Сергей Лавров сообщил, что в зоне СВО есть кадровые офицеры из Европы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине присутствуют среди иностранных наемников кадровые офицеры из Великобритании и Франции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «На Украине присутствуют не только иностранные наемники, но есть и кадровые офицеры, среди которых британцы и французы», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рядах Вооруженных сил Украины состоят более 20 тысяч иностранных наемников. Французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих для охраны границы. Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в настоящий момент стало снижаться число наемников из европейских стран в рядах Вооруженных сил Украины, передает MK.RU. На Украине присутствуют среди иностранных наемников кадровые офицеры из Великобритании и Франции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «На Украине присутствуют не только иностранные наемники, но есть и кадровые офицеры, среди которых британцы и французы», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рядах Вооруженных сил Украины состоят более 20 тысяч иностранных наемников. Французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих для охраны границы. Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в настоящий момент стало снижаться число наемников из европейских стран в рядах Вооруженных сил Украины, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям