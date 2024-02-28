WP: в рядах ВСУ находятся десятки тысяч иностранных наемников

28 февраля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

В рядах ВСУ находятся тысячи иностранных наемников Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах Вооруженных сил Украины находятся более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом написала газета The Washington Post. «Около 20 000 иностранцев из более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников», — говорится в материале издания. Отмечается, что как минимум 50 американских граждан — большинство бывших ветеранов вооруженных сил США, погибли на Украине. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что украинцы публикуют на ресурсах своих представительств инструкции, как стать наемником, заключить контракт и поехать на фронт. Он подчеркнул, что это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской деятельности, передает MK.RU.

В рядах Вооруженных сил Украины находятся более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом написала газета The Washington Post. «Около 20 000 иностранцев из более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников», — говорится в материале издания. Отмечается, что как минимум 50 американских граждан — большинство бывших ветеранов вооруженных сил США, погибли на Украине. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что украинцы публикуют на ресурсах своих представительств инструкции, как стать наемником, заключить контракт и поехать на фронт. Он подчеркнул, что это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской деятельности, передает MK.RU.