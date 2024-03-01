Пермяков зовут помогать добывать золото за зарплату в 260 тысяч

В Пермском крае ЧОП ищет сотрудников для охраны месторождения золота

Золотоносные месторождения находятся на севере Иркутской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают поехать работать в Иркутскую область, где требуются сотрудники охраны золотодобывающего карьера. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату более 260 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить охранникам с удостоверением шестого разряда. Оно позволяет использовать в служебной деятельности спецсредства и огнестрельное оружие.

«На золотодобывающий карьер в Иркутской области идет набор охранников на вахту на срок в 90 дней. Обязанности заключаются в работе на постах досмотра сотрудников предприятия, контроле объектового режима, досмотре въезжающего и выезжающего автотранспорта. Трудоустройство на этот объект возможно только при наличии лицензии УЧО 4 и 6 разрядов. Рабочий график сменный — дневной и ночной по 12 часов. Зарплата за вахту сотрудникам с УЧО 4 разряда — 245 тысяч рублей, сотрудникам с УЧО 6 разряда — 263 тысячи рублей», — сообщило на сайте бесплатных объявлений ЧОП «Ангел».

Работодатель обещает оплатить проезд до места вахты и обратно. Также охранников обеспечат бесплатными обедами в корпоративной столовой. Условия проживания обещают комфортные — в благоустроенных комнатах с мебелью и бытовой техников. Также охранникам выдадут зимнюю спецодежду. В Иркутской области добывают более 20 тонн золота в год. Большая часть приходится на северный Бодайбинский район, где сосредоточены основные золотоносные карьеры.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают поехать трудиться на золотоносное месторождение в Магаданской области. Работать необходимо вахтой продолжительностью в шесть месяцев, за которые можно заработать более 2 млн рублей.