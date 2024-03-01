В Херсоне погибли три человека при атаке беспилотника ВСУ

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Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ намеренно направляют дроны на мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ специально направляют дроны на мирных жителей.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Также украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому.

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ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ специально направляют дроны на мирных жителей. Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Также украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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