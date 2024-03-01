В Херсоне погибли три человека при атаке беспилотника ВСУ

01 марта 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ намеренно направляют дроны на мирных жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ специально направляют дроны на мирных жителей. Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Также украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому.

ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ специально направляют дроны на мирных жителей. Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Также украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому.