В Херсоне погибли три человека при атаке беспилотника ВСУ

ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ специально направляют дроны на мирных жителей.
Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Также украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому.
ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ специально направляют дроны на мирных жителей. Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Также украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому.