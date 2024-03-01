Политика Захарова: молчание ФРГ о данных об атаке на Крым будет считаться признанием вины 01 марта 2024 в 20:27 Размер текста - 17 + Мария Захарова призвала немецкие власти прокомментировать слитый разговор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любые попытки Германии избежать ответов на поставленные вопросы будут рассматриваться как признание вины. Это заявление было сделано после публикации аудиоразговора, в котором немецкие офицеры обсуждают план атаки на Крымский мост. Его представила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала Захарова в своем telegram-канале. По информации, предоставленной главным редактором RT Маргаритой Симоньян, в разговоре участвовали четыре немецких офицера, которые обсуждали планы по передаче Киеву партий ракет Taurus с целью атаки на Крымский мост. Судя по расшифровке, офицеры говорили, что для разрушения моста потребуется более 20 ракет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию как «поразительную, но не удивительную». А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал действия Германии враждебными и заявил, что «немцы теперь снова враги». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любые попытки Германии избежать ответов на поставленные вопросы будут рассматриваться как признание вины. Это заявление было сделано после публикации аудиоразговора, в котором немецкие офицеры обсуждают план атаки на Крымский мост. Его представила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала Захарова в своем telegram-канале. По информации, предоставленной главным редактором RT Маргаритой Симоньян, в разговоре участвовали четыре немецких офицера, которые обсуждали планы по передаче Киеву партий ракет Taurus с целью атаки на Крымский мост. Судя по расшифровке, офицеры говорили, что для разрушения моста потребуется более 20 ракет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию как «поразительную, но не удивительную». А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал действия Германии враждебными и заявил, что «немцы теперь снова враги». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям