Медведев: немцы снова превратились в заклятых врагов

Скандал с разговором офицеров Германии, обсуждавших атаку на Крымский мост, показал, что немцы снова стали «заклятыми врагами» России. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на выложенную журналисткой Маргаритой Симоньян расшифровку разговора.
«Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», — написал Медведев в Telegram. Зампред Совбеза подчеркнул, что снова стал актуален призыв времен Велико Отечественной войны «Смерть немецко-фашистким оккупантам».
Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост.
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