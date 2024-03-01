Медведев: немцы снова превратились в заклятых врагов

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев отреагировал на расшифровку разговора немцев Фото:

Скандал с разговором офицеров Германии, обсуждавших атаку на Крымский мост, показал, что немцы снова стали «заклятыми врагами» России. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на выложенную журналисткой Маргаритой Симоньян расшифровку разговора.

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Появился разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

«Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», — написал Медведев в Telegram. Зампред Совбеза подчеркнул, что снова стал актуален призыв времен Велико Отечественной войны «Смерть немецко-фашистким оккупантам».

Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост.

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Скандал с разговором офицеров Германии, обсуждавших атаку на Крымский мост, показал, что немцы снова стали «заклятыми врагами» России. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на выложенную журналисткой Маргаритой Симоньян расшифровку разговора. «Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», — написал Медведев в Telegram. Зампред Совбеза подчеркнул, что снова стал актуален призыв времен Велико Отечественной войны «Смерть немецко-фашистким оккупантам». Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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