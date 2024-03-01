Челябинца приговорили к 13 годам колонии за госизмену. Видео

01 марта 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Челябинца признали виновным по статям о госизмене и призывам к терроризму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за государственную измену. Деятельность мужчины, который оказывал помощь спецслужбам Украины, пресекли сотрудники УФСБ по региону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области виновным в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и статьей 275 УК РФ. Виновному назначено наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы на срок один год», — сообщили URA.RU в ведомстве. Обвиняемого также лишили права заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на три года. Дело о государственной измене и публичным призывам к терроризму было расследовано УФСБ. Челябинец оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности против безопасности РФ. Он передавал сведения о частичной мобилизации и пропагандировал среди жителей добровольную сдачу в плен ВСУ. В социальных сетях мужчина призывал к совершению террористического акта.

Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за государственную измену. Деятельность мужчины, который оказывал помощь спецслужбам Украины, пресекли сотрудники УФСБ по региону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области виновным в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и статьей 275 УК РФ. Виновному назначено наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы на срок один год», — сообщили URA.RU в ведомстве. Обвиняемого также лишили права заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на три года. Дело о государственной измене и публичным призывам к терроризму было расследовано УФСБ. Челябинец оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности против безопасности РФ. Он передавал сведения о частичной мобилизации и пропагандировал среди жителей добровольную сдачу в плен ВСУ. В социальных сетях мужчина призывал к совершению террористического акта.