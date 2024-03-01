За имидж Куйвашева в администрации президента ответят 11 свердловских министров

01 марта 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев сделал ответственность за важный для него рейтинг коллективной Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев нашел способ повысить позиции региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив (АСИ), который напрямую влияет и на его позиции. Создана рабочая группа, куда вопреки многолетней практике вошли не только представители министерства инвестиций, но и других ведомств. Наблюдатели видят в этом аппаратный сигнал — ответственность за низкие позиции области в нацрейтинге АСИ будет коллективной. Указ о создании рабочей группы Куйвашев подписал 27 февраля. В нее вошли помимо главы мининвеста (Вадим Третьяков) представители министерств образования (глава Юрий Биктуганов), международных и внешнеэкономических связей (Вячеслав Ярин), сельского хозяйства (Анна Кузнецова), промышленности (Сергей Пересторонин), экономики (Руслан Садыков), транспорта (и. о. Денис Чегаев), госимущества (Алексей Кузнецов), цифрового развития (Михаил Пономарьков), строительства (Михаил Волков), энергетики и ЖКХ (Николай Смирнов), а также представители профильных департаментов. Всего — 21 человек. Возглавил рабочую группу — «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. Инвестрейтинг формируется с 2014 года. Свердловская область в последние годы занимает в нем низкие позиции: 2017 год — 33 место, 2018 год — 20 место, 2019 год — 38 место, 2020 год — 35 место, 2021 год — ниже 36 места, 2022 год — ниже 45-го, 2023 год — за пределами топ-35. После последнего провала Куйвашев, по данным URA.RU, поручил контрольному управлению разобраться, в чем проблема. Ведь известно, что на основе оценок АСИ делаются выводы об эффективности глав российских регионов. «[Управлением] был сделан вывод — слабая межведомственная координация», — рассказал источник. По его словам, включить в рабочую группу представителей не только мининвеста, но и других структур Куйвашеву предложил как раз Ионин. Второй источник отметил, что основные вопросы могут возникнуть к трем министерствам. Установлено, что на инвестклимат Свердловской области плохо влияют затягивание выдачи разрешений на строительство (минстрой), сроков подключения новых объектов к инженерным сетям (министерство энергетики и ЖКХ) и предоставления земельных участков (МУГИСО). При этом положительная динамика по этим направлениям якобы есть. «По крайней мере по разрешениям на строительство и подключениям к сетям сроки сокращаются», — обозначил инсайдер. У скептиков в правительстве есть вопросы и к самой методике АСИ по составлению рейтинга. Например, в 2022 году в ТОП-15 вошла Курганская область, при этом традиционно абсолютные показатели Свердловской области по направлениям работы с бизнесом были выше. Рейтинг ежегодно презентуют на Петербургском экономическом форуме, который проходит в июне. Ждать, что свежее решение Куйвашева как-то повлияет на позиции региона уже в этом году, не стоит, предупреждают госслужащие. Результат будет заметен в следующем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев нашел способ повысить позиции региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив (АСИ), который напрямую влияет и на его позиции. Создана рабочая группа, куда вопреки многолетней практике вошли не только представители министерства инвестиций, но и других ведомств. Наблюдатели видят в этом аппаратный сигнал — ответственность за низкие позиции области в нацрейтинге АСИ будет коллективной. Указ о создании рабочей группы Куйвашев подписал 27 февраля. В нее вошли помимо главы мининвеста (Вадим Третьяков) представители министерств образования (глава Юрий Биктуганов), международных и внешнеэкономических связей (Вячеслав Ярин), сельского хозяйства (Анна Кузнецова), промышленности (Сергей Пересторонин), экономики (Руслан Садыков), транспорта (и. о. Денис Чегаев), госимущества (Алексей Кузнецов), цифрового развития (Михаил Пономарьков), строительства (Михаил Волков), энергетики и ЖКХ (Николай Смирнов), а также представители профильных департаментов. Всего — 21 человек. Возглавил рабочую группу — «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. Инвестрейтинг формируется с 2014 года. Свердловская область в последние годы занимает в нем низкие позиции: 2017 год — 33 место, 2018 год — 20 место, 2019 год — 38 место, 2020 год — 35 место, 2021 год — ниже 36 места, 2022 год — ниже 45-го, 2023 год — за пределами топ-35. После последнего провала Куйвашев, по данным URA.RU, поручил контрольному управлению разобраться, в чем проблема. Ведь известно, что на основе оценок АСИ делаются выводы об эффективности глав российских регионов. «[Управлением] был сделан вывод — слабая межведомственная координация», — рассказал источник. По его словам, включить в рабочую группу представителей не только мининвеста, но и других структур Куйвашеву предложил как раз Ионин. Второй источник отметил, что основные вопросы могут возникнуть к трем министерствам. Установлено, что на инвестклимат Свердловской области плохо влияют затягивание выдачи разрешений на строительство (минстрой), сроков подключения новых объектов к инженерным сетям (министерство энергетики и ЖКХ) и предоставления земельных участков (МУГИСО). При этом положительная динамика по этим направлениям якобы есть. «По крайней мере по разрешениям на строительство и подключениям к сетям сроки сокращаются», — обозначил инсайдер. У скептиков в правительстве есть вопросы и к самой методике АСИ по составлению рейтинга. Например, в 2022 году в ТОП-15 вошла Курганская область, при этом традиционно абсолютные показатели Свердловской области по направлениям работы с бизнесом были выше. Рейтинг ежегодно презентуют на Петербургском экономическом форуме, который проходит в июне. Ждать, что свежее решение Куйвашева как-то повлияет на позиции региона уже в этом году, не стоит, предупреждают госслужащие. Результат будет заметен в следующем.