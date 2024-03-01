Путин дал губернаторам «дорожную карту» развития регионов

02 марта 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Путин сформулировал губернаторам картину будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сформировал образ будущего регионов и дал сигнал губернаторам, как нужно развивать субъекты России. Об этом в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. «Определены не только инструменты развития, определено финансирование. В целом для глав регионов сформулирована картина будущего и к чему надо привести эти регионы», — сказал эксперт. Он напомнил, что президентом в ходе послания была анонсирована масштабная модернизация в регионах России — этой теме было уделено много времени. К 2030 году они должны быть газифицированы, там должны построить новые больницы, школы, детские сады. «Губернаторы могли записывать каждую минуту какие-то новые поручения, новые задачи, которые ставились им или правительству в сотрудничестве с региональными администрациями. И с этой точки зрения это было послание во многом главам регионов, которые сейчас ответственны за развитие страны у себя на местах. То есть на каждом из 89 субъектов есть свой ответственный. Этот ответственный после послания очень четко понимает, какие задачи ему поставлены», — подчеркнул Старовойтов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сформировал образ будущего регионов и дал сигнал губернаторам, как нужно развивать субъекты России. Об этом в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. «Определены не только инструменты развития, определено финансирование. В целом для глав регионов сформулирована картина будущего и к чему надо привести эти регионы», — сказал эксперт. Он напомнил, что президентом в ходе послания была анонсирована масштабная модернизация в регионах России — этой теме было уделено много времени. К 2030 году они должны быть газифицированы, там должны построить новые больницы, школы, детские сады. «Губернаторы могли записывать каждую минуту какие-то новые поручения, новые задачи, которые ставились им или правительству в сотрудничестве с региональными администрациями. И с этой точки зрения это было послание во многом главам регионов, которые сейчас ответственны за развитие страны у себя на местах. То есть на каждом из 89 субъектов есть свой ответственный. Этот ответственный после послания очень четко понимает, какие задачи ему поставлены», — подчеркнул Старовойтов.