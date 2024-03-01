На нескольких улицах Екатеринбурга пропал свет. Фото

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Подстанция 220 кВ "Калининская". Екатеринбург, ток, знак, осторожно, провода, напряжение, энергия, подстанция, энергетика, линии электропередач, электричество, электропередача, под напряжением, электроснабжение
На восстановление энергоснабжения электрикам понадобится полтора-два часа Фото:

В Екатеринбурге вечером 1 марта в нескольких районах города пропал свет. Читатели сообщили, что свет пропал в районе улиц Онуфриева, Амундсена и проезда Решетникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Россети Урал».

«Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“-„Екатеринбург“ уже в пути. Есть возможность восстановить электроснабжение по резервным схемам… Речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях в районе улиц Онуфриева и Амундсена», — сообщили URA.RU в организации.

Уточняется, что на улицах также перестали работать фонари и светофоры. На восстановление питания энергетикам понадобится от полутора до двух часов.

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В Екатеринбурге вечером 1 марта в нескольких районах города пропал свет. Читатели сообщили, что свет пропал в районе улиц Онуфриева, Амундсена и проезда Решетникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Россети Урал». «Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“-„Екатеринбург“ уже в пути. Есть возможность восстановить электроснабжение по резервным схемам… Речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях в районе улиц Онуфриева и Амундсена», — сообщили URA.RU в организации. Уточняется, что на улицах также перестали работать фонари и светофоры. На восстановление питания энергетикам понадобится от полутора до двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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