В Екатеринбурге вечером 1 марта в нескольких районах города пропал свет. Читатели сообщили, что свет пропал в районе улиц Онуфриева, Амундсена и проезда Решетникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Россети Урал».
«Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“-„Екатеринбург“ уже в пути. Есть возможность восстановить электроснабжение по резервным схемам… Речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях в районе улиц Онуфриева и Амундсена», — сообщили URA.RU в организации.
Уточняется, что на улицах также перестали работать фонари и светофоры. На восстановление питания энергетикам понадобится от полутора до двух часов.
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