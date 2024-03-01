На нескольких улицах Екатеринбурга пропал свет. Фото

01 марта 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

На восстановление энергоснабжения электрикам понадобится полтора-два часа Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 1 марта в нескольких районах города пропал свет. Читатели сообщили, что свет пропал в районе улиц Онуфриева, Амундсена и проезда Решетникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Россети Урал». «Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“-„Екатеринбург“ уже в пути. Есть возможность восстановить электроснабжение по резервным схемам… Речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях в районе улиц Онуфриева и Амундсена», — сообщили URA.RU в организации. Уточняется, что на улицах также перестали работать фонари и светофоры. На восстановление питания энергетикам понадобится от полутора до двух часов. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/25518) Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/25518)

В Екатеринбурге вечером 1 марта в нескольких районах города пропал свет. Читатели сообщили, что свет пропал в районе улиц Онуфриева, Амундсена и проезда Решетникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Россети Урал». «Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“-„Екатеринбург“ уже в пути. Есть возможность восстановить электроснабжение по резервным схемам… Речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях в районе улиц Онуфриева и Амундсена», — сообщили URA.RU в организации. Уточняется, что на улицах также перестали работать фонари и светофоры. На восстановление питания энергетикам понадобится от полутора до двух часов.