Инвестор курганского ТОСЭР в четыре раза увеличил прибыль

Курганское ООО «Медмил» резко увеличило прибыль на производстве медизделий

02 марта 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Курганская фирма по производству медизделий нарастила прибыль и выручку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Катайске (Курганская область) инвестор ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) предприятие «Медмил» в четыре раза повысило прибыль за 2022 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль ООО „Медмил“ за 2021 год: 24 млн 920 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год — 103 млн 872 тысячи рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, «Медмил» занимается производством санитарно-гигиенических изделий, в том числе одноразовых пеленок. Выручка фирмы выросла с 405 млн рублей до 893 млн рублей. Согласно СБИС, владельцами компании являются — Владимир Микрюков (доля в капитале фирмы 57%), Роман Неживой (доля 21%), Алексей Уфимцев (доля 17%) и Владимир Баландин (доля 5%). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Медмил» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее госпредприятие «Курганмедфарм», принадлежащее властям региона, увеличило прибыль на 262% за 2022 год. Фирма занимается оптовой торговлей лекарствами и фармацевтической продукцией.

В Катайске (Курганская область) инвестор ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) предприятие «Медмил» в четыре раза повысило прибыль за 2022 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль ООО „Медмил“ за 2021 год: 24 млн 920 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год — 103 млн 872 тысячи рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, «Медмил» занимается производством санитарно-гигиенических изделий, в том числе одноразовых пеленок. Выручка фирмы выросла с 405 млн рублей до 893 млн рублей. Согласно СБИС, владельцами компании являются — Владимир Микрюков (доля в капитале фирмы 57%), Роман Неживой (доля 21%), Алексей Уфимцев (доля 17%) и Владимир Баландин (доля 5%). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Медмил» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее госпредприятие «Курганмедфарм», принадлежащее властям региона, увеличило прибыль на 262% за 2022 год. Фирма занимается оптовой торговлей лекарствами и фармацевтической продукцией.