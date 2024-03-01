01 марта 2024

Инвестор курганского ТОСЭР в четыре раза увеличил прибыль

Курганское ООО «Медмил» резко увеличило прибыль на производстве медизделий
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, медицина, медицинская маска, предприятие, производство здравмедтех, хирургическая маска
Курганская фирма по производству медизделий нарастила прибыль и выручку Фото:

В Катайске (Курганская область) инвестор ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) предприятие «Медмил» в четыре раза повысило прибыль за 2022 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Чистая прибыль ООО „Медмил“ за 2021 год: 24 млн 920 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год — 103 млн 872 тысячи рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.

По данным СБИС, «Медмил» занимается производством санитарно-гигиенических изделий, в том числе одноразовых пеленок. Выручка фирмы выросла с 405 млн рублей до 893 млн рублей. Согласно СБИС, владельцами компании являются — Владимир Микрюков (доля в капитале фирмы 57%), Роман Неживой (доля 21%), Алексей Уфимцев (доля 17%) и Владимир Баландин (доля 5%).

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Медмил» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее госпредприятие «Курганмедфарм», принадлежащее властям региона, увеличило прибыль на 262% за 2022 год. Фирма занимается оптовой торговлей лекарствами и фармацевтической продукцией.

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В Катайске (Курганская область) инвестор ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) предприятие «Медмил» в четыре раза повысило прибыль за 2022 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль ООО „Медмил“ за 2021 год: 24 млн 920 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год — 103 млн 872 тысячи рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, «Медмил» занимается производством санитарно-гигиенических изделий, в том числе одноразовых пеленок. Выручка фирмы выросла с 405 млн рублей до 893 млн рублей. Согласно СБИС, владельцами компании являются — Владимир Микрюков (доля в капитале фирмы 57%), Роман Неживой (доля 21%), Алексей Уфимцев (доля 17%) и Владимир Баландин (доля 5%). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Медмил» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее госпредприятие «Курганмедфарм», принадлежащее властям региона, увеличило прибыль на 262% за 2022 год. Фирма занимается оптовой торговлей лекарствами и фармацевтической продукцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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