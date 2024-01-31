31 января 2024

Структура курганского депздрава резко увеличила прибыль

ГУП «Курганмедфарм» увеличило прибыль на 262%
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания, принадлежащая властям Курганской области, резко увеличила прибыль и выручку Фото:

Госпредприятие «Курганмедфарм», принадлежащее властям региона, увеличило прибыль на 262% за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«ГУП „Курганмедфарм“ отчиталось об убытке за 2021 год в сумме 1 млн 285 тысяч рублей. Чистая прибыль госпредприятия за 2022 год составила 2 млн 79 тысяч рублей — рост на 262%», — указано в документации, опубликованной на сервисе СБИС.

Согласно СБИС, «Курганмедфарм» занимается оптовой торговлей лекарствами и фармацевтической продукцией. Выручка госпредприятия за 2022 год превысила 21 млн рублей (рост на 45%). По данным СБИС, директором организации является Евгений Морозов. На предприятии работают около 50 сотрудников, средняя зарплата которых составляет 34 тысячи рублей в месяц.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ГУП «Курганмедфарм». Ответ ожидается.

В Курганской области ряд организаций из различных сфер экономики за январь—октябрь 2023 года резко увеличили прибыль. Разница с 2022 годом составила десятки и сотни процентов. Самыми прибыльными отраслями стали — строительство, добыча полезных ископаемых и административная деятельность.

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Госпредприятие «Курганмедфарм», принадлежащее властям региона, увеличило прибыль на 262% за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. «ГУП „Курганмедфарм“ отчиталось об убытке за 2021 год в сумме 1 млн 285 тысяч рублей. Чистая прибыль госпредприятия за 2022 год составила 2 млн 79 тысяч рублей — рост на 262%», — указано в документации, опубликованной на сервисе СБИС. Согласно СБИС, «Курганмедфарм» занимается оптовой торговлей лекарствами и фармацевтической продукцией. Выручка госпредприятия за 2022 год превысила 21 млн рублей (рост на 45%). По данным СБИС, директором организации является Евгений Морозов. На предприятии работают около 50 сотрудников, средняя зарплата которых составляет 34 тысячи рублей в месяц. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ГУП «Курганмедфарм». Ответ ожидается. В Курганской области ряд организаций из различных сфер экономики за январь—октябрь 2023 года резко увеличили прибыль. Разница с 2022 годом составила десятки и сотни процентов. Самыми прибыльными отраслями стали — строительство, добыча полезных ископаемых и административная деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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