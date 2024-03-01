01 марта 2024

В Екатеринбурге автобус влетел в ограждение и заблокировал трамваи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, паз, зайково, мкр зайково
В ДТП с автобусом никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев автобус влетел в металлическое ограждение между полосами дороги. Из-за ДТП встало движение трамваев, однако его оперативно восстановили, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«ДТП без пострадавших. Движение (трамваев — прим. URA.RU) восстановлено», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия очевидцы заметили только сотрудников ГИБДД.

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В Екатеринбурге на улице Челюскинцев автобус влетел в металлическое ограждение между полосами дороги. Из-за ДТП встало движение трамваев, однако его оперативно восстановили, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП без пострадавших. Движение (трамваев — прим. URA.RU) восстановлено», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия очевидцы заметили только сотрудников ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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