В ДТП с автобусом никто не пострадал (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Челюскинцев автобус влетел в металлическое ограждение между полосами дороги. Из-за ДТП встало движение трамваев, однако его оперативно восстановили, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
«ДТП без пострадавших. Движение (трамваев — прим. URA.RU) восстановлено», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия очевидцы заметили только сотрудников ГИБДД.
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