Удивительная история российского снайпера, уничтожившего за ночь целое отделение ВСУ

Минобороны РФ: снайпер в одиночку уничтожил отделение ВСУ за ночь

02 марта 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Российский снайпер заявил, что не ведет подсчета своих целей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Примечательно, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров. Об этом сообщили в Минобороны России. «75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика. Видео с бойцом Минобороны предоставило агентству ТАСС. Снайпер уточнил, что ликвидировал до семи бойцов ВСУ, восьмой — получил ранение. Также военный заявил, что не ведет подсчет целей самостоятельно. «За меня наше руководство ведет, они считают», — подчеркнул военный. Также Шика уточнил, что цели он устраняет в основном с расстояния от 450 до 1000 метров. Ранее сообщалось о российском бойце, который в одиночку остановил нападение пяти элитных военных ВСУ близ Авдеевки. Солдат загнал противников в угол, забрасывая их гранатами до тех пор, пока не пришло подкрепление, пишет MK.RU .

Снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Примечательно, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров. Об этом сообщили в Минобороны России. «75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика. Видео с бойцом Минобороны предоставило агентству ТАСС. Снайпер уточнил, что ликвидировал до семи бойцов ВСУ, восьмой — получил ранение. Также военный заявил, что не ведет подсчет целей самостоятельно. «За меня наше руководство ведет, они считают», — подчеркнул военный. Также Шика уточнил, что цели он устраняет в основном с расстояния от 450 до 1000 метров. Ранее сообщалось о российском бойце, который в одиночку остановил нападение пяти элитных военных ВСУ близ Авдеевки. Солдат загнал противников в угол, забрасывая их гранатами до тех пор, пока не пришло подкрепление, пишет MK.RU.