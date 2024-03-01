01 марта 2024

Удивительная история российского снайпера, уничтожившего за ночь целое отделение ВСУ

Минобороны РФ: снайпер в одиночку уничтожил отделение ВСУ за ночь
© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, снайпер, спецоперация, снайперская винтовка, снайперская точка, зимняя маскировка
Российский снайпер заявил, что не ведет подсчета своих целей Фото:
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Снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Примечательно, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров. Об этом сообщили в Минобороны России.

«75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика. Видео с бойцом Минобороны предоставило агентству ТАСС. Снайпер уточнил, что ликвидировал до семи бойцов ВСУ, восьмой — получил ранение.

Также военный заявил, что не ведет подсчет целей самостоятельно. «За меня наше руководство ведет, они считают», — подчеркнул военный. Также Шика уточнил, что цели он устраняет в основном с расстояния от 450 до 1000 метров.

Ранее сообщалось о российском бойце, который в одиночку остановил нападение пяти элитных военных ВСУ близ Авдеевки. Солдат загнал противников в угол, забрасывая их гранатами до тех пор, пока не пришло подкрепление, пишет MK.RU.

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Снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Примечательно, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров. Об этом сообщили в Минобороны России. «75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика. Видео с бойцом Минобороны предоставило агентству ТАСС. Снайпер уточнил, что ликвидировал до семи бойцов ВСУ, восьмой — получил ранение. Также военный заявил, что не ведет подсчет целей самостоятельно. «За меня наше руководство ведет, они считают», — подчеркнул военный. Также Шика уточнил, что цели он устраняет в основном с расстояния от 450 до 1000 метров. Ранее сообщалось о российском бойце, который в одиночку остановил нападение пяти элитных военных ВСУ близ Авдеевки. Солдат загнал противников в угол, забрасывая их гранатами до тех пор, пока не пришло подкрепление, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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