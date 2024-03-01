В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы из-за смога

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. А самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта.
«Из-за тумана в настоящее время задерживается вылет четырех рейсов. Кроме того, в нескольких случаях командирами воздушных судов было принято решение об уходе на запасные аэродромы», — передает E1.RU информацию от пресс-службы. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.
По словам очевидцев, воздушные судна перенаправляют в другие города. Так, пассажиры рейсов, летевшие из Иркутска и Барнаула, сели в Перми, а самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы направили в Челябинск.
Корреспондент URA.RU обратился за уточнением рейсов, задержанных из-за смога, в пресс-службу Кольцово. В настоящее время ответ получить не удалось.
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