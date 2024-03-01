01 марта 2024

В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы из-за смога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Самолеты перенаправляют на запасные рейсы, отметили в Кольцово Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. А самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за тумана в настоящее время задерживается вылет четырех рейсов. Кроме того, в нескольких случаях командирами воздушных судов было принято решение об уходе на запасные аэродромы», — передает E1.RU информацию от пресс-службы. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.

По словам очевидцев, воздушные судна перенаправляют в другие города. Так, пассажиры рейсов, летевшие из Иркутска и Барнаула, сели в Перми, а самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы направили в Челябинск.

Корреспондент URA.RU обратился за уточнением рейсов, задержанных из-за смога, в пресс-службу Кольцово. В настоящее время ответ получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. А самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Из-за тумана в настоящее время задерживается вылет четырех рейсов. Кроме того, в нескольких случаях командирами воздушных судов было принято решение об уходе на запасные аэродромы», — передает E1.RU информацию от пресс-службы. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме. По словам очевидцев, воздушные судна перенаправляют в другие города. Так, пассажиры рейсов, летевшие из Иркутска и Барнаула, сели в Перми, а самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы направили в Челябинск. Корреспондент URA.RU обратился за уточнением рейсов, задержанных из-за смога, в пресс-службу Кольцово. В настоящее время ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...