В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы из-за смога

02 марта 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Самолеты перенаправляют на запасные рейсы, отметили в Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. А самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Из-за тумана в настоящее время задерживается вылет четырех рейсов. Кроме того, в нескольких случаях командирами воздушных судов было принято решение об уходе на запасные аэродромы», — передает E1.RU информацию от пресс-службы. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме. По словам очевидцев, воздушные судна перенаправляют в другие города. Так, пассажиры рейсов, летевшие из Иркутска и Барнаула, сели в Перми, а самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы направили в Челябинск. Корреспондент URA.RU обратился за уточнением рейсов, задержанных из-за смога, в пресс-службу Кольцово. В настоящее время ответ получить не удалось.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. А самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Из-за тумана в настоящее время задерживается вылет четырех рейсов. Кроме того, в нескольких случаях командирами воздушных судов было принято решение об уходе на запасные аэродромы», — передает E1.RU информацию от пресс-службы. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме. По словам очевидцев, воздушные судна перенаправляют в другие города. Так, пассажиры рейсов, летевшие из Иркутска и Барнаула, сели в Перми, а самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы направили в Челябинск. Корреспондент URA.RU обратился за уточнением рейсов, задержанных из-за смога, в пресс-службу Кольцово. В настоящее время ответ получить не удалось.