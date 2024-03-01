01 марта 2024

112: беспилотник впервые врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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На место падения беспилотника следуют экстренные службы Фото:

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сообщается о впервые врезавшемся в жилой дом беспилотнике, передает telegram-канал «112».

«БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место происшествия уже следуют сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сообщается о впервые врезавшемся в жилой дом беспилотнике, передает telegram-канал «112». «БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место происшествия уже следуют сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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