На место падения беспилотника следуют экстренные службы
В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сообщается о впервые врезавшемся в жилой дом беспилотнике, передает telegram-канал «112».
«БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место происшествия уже следуют сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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