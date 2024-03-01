112: беспилотник впервые врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв

02 марта 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

На место падения беспилотника следуют экстренные службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сообщается о впервые врезавшемся в жилой дом беспилотнике, передает telegram-канал «112». «БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место происшествия уже следуют сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сообщается о впервые врезавшемся в жилой дом беспилотнике, передает telegram-канал «112». «БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на место происшествия уже следуют сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.