01 марта 2024

112 опубликовал видео последствий удара БПЛА по жилым домам в Петербурге

Момент взрыва в Санкт-Петербурге попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, пожарный шланг, огонь, ночь
На место происшествия выехали экстренные службы Фото:

В интернете появилось видео с последствиями удара беспилотника по жилым домам в Санкт-Петербурге. Кадры с разрушениями опубликовал telegram-канал «112».

На кадрах видно, как у одного из жилых домов перекосило балконы. Также на одном из этажей произошло возгорание. Недалеко от самого здания лежат щепки и осколки.

Ранее стало известно, что дрон врезался в жилые дома Петербурга. На место выехали экстренные службы. По данным СМИ, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете появилось видео с последствиями удара беспилотника по жилым домам в Санкт-Петербурге. Кадры с разрушениями опубликовал telegram-канал «112». На кадрах видно, как у одного из жилых домов перекосило балконы. Также на одном из этажей произошло возгорание. Недалеко от самого здания лежат щепки и осколки. Ранее стало известно, что дрон врезался в жилые дома Петербурга. На место выехали экстренные службы. По данным СМИ, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...