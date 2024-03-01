112 опубликовал видео последствий удара БПЛА по жилым домам в Петербурге

На место происшествия выехали экстренные службы
В интернете появилось видео с последствиями удара беспилотника по жилым домам в Санкт-Петербурге. Кадры с разрушениями опубликовал telegram-канал «112».
На кадрах видно, как у одного из жилых домов перекосило балконы. Также на одном из этажей произошло возгорание. Недалеко от самого здания лежат щепки и осколки.
Ранее стало известно, что дрон врезался в жилые дома Петербурга. На место выехали экстренные службы. По данным СМИ, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации.
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