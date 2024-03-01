112 опубликовал видео последствий удара БПЛА по жилым домам в Петербурге

Момент взрыва в Санкт-Петербурге попал на видео

02 марта 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

На место происшествия выехали экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В интернете появилось видео с последствиями удара беспилотника по жилым домам в Санкт-Петербурге. Кадры с разрушениями опубликовал telegram-канал «112». На кадрах видно, как у одного из жилых домов перекосило балконы. Также на одном из этажей произошло возгорание. Недалеко от самого здания лежат щепки и осколки. Ранее стало известно, что дрон врезался в жилые дома Петербурга. На место выехали экстренные службы. По данным СМИ, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации.

В интернете появилось видео с последствиями удара беспилотника по жилым домам в Санкт-Петербурге. Кадры с разрушениями опубликовал telegram-канал «112». На кадрах видно, как у одного из жилых домов перекосило балконы. Также на одном из этажей произошло возгорание. Недалеко от самого здания лежат щепки и осколки. Ранее стало известно, что дрон врезался в жилые дома Петербурга. На место выехали экстренные службы. По данным СМИ, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации.