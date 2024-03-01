Прокуратура заинтересовалась сгоревшим автобусом в Тюмени

Прокуратура проверит безопасность осуществления пассажирских перевозок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Тюменской области начала проверку инцидента со сгоревшим пассажирским автобусом на улице Пражской в Тюмени. Пострадавших в результате ЧП нет.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины … возгорания маршрутного автобуса № 5 в городе Тюмени. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ходе проверки необходимо оценить безопасность организации пассажирских перевозок и осуществление контроля за техническим состоянием транспорта. Автобус работал на маршруте №5.

Инцидент произошел вечером 1 марта. Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В момент ЧП в салоне находился только водитель.