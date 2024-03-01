В Кургане потратят более миллиарда рублей на реконструкцию предприятия

Корпус «Буровых установок Кургана» реконструируют за миллиард рублей

02 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Окончание работ запланировано в 2030 году (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На реконструкцию основного производственного корпуса предприятия «Буровые установки Кургана» будет потрачено более миллиарда рублей. В планах создание 550 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин обсудил с руководством ООО „Буровые установки Кургана“ планы по развитию завода. Предприятие приступило к реконструкции основного производственного корпуса, инвестиции составят более миллиарда рублей. Также в планах создать 550 новых рабочих мест», — сообщили в telegram-канале правительства. Окончание работ планируется в 2030 году. Завод занимается выпуском буровой установки с грузоподъемностью 225 тонн. В 2022 году он получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Ранее началась реконструкция основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места.

На реконструкцию основного производственного корпуса предприятия «Буровые установки Кургана» будет потрачено более миллиарда рублей. В планах создание 550 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин обсудил с руководством ООО „Буровые установки Кургана“ планы по развитию завода. Предприятие приступило к реконструкции основного производственного корпуса, инвестиции составят более миллиарда рублей. Также в планах создать 550 новых рабочих мест», — сообщили в telegram-канале правительства. Окончание работ планируется в 2030 году. Завод занимается выпуском буровой установки с грузоподъемностью 225 тонн. В 2022 году он получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Ранее началась реконструкция основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места.