01 марта 2024

В Кургане потратят более миллиарда рублей на реконструкцию предприятия

Корпус «Буровых установок Кургана» реконструируют за миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Окончание работ запланировано в 2030 году (архивное фото) Фото:

На реконструкцию основного производственного корпуса предприятия «Буровые установки Кургана» будет потрачено более миллиарда рублей. В планах создание 550 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин обсудил с руководством ООО „Буровые установки Кургана“ планы по развитию завода. Предприятие приступило к реконструкции основного производственного корпуса, инвестиции составят более миллиарда рублей. Также в планах создать 550 новых рабочих мест», — сообщили в telegram-канале правительства.

Окончание работ планируется в 2030 году. Завод занимается выпуском буровой установки с грузоподъемностью 225 тонн. В 2022 году он получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.

Ранее началась реконструкция основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места.

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На реконструкцию основного производственного корпуса предприятия «Буровые установки Кургана» будет потрачено более миллиарда рублей. В планах создание 550 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин обсудил с руководством ООО „Буровые установки Кургана“ планы по развитию завода. Предприятие приступило к реконструкции основного производственного корпуса, инвестиции составят более миллиарда рублей. Также в планах создать 550 новых рабочих мест», — сообщили в telegram-канале правительства. Окончание работ планируется в 2030 году. Завод занимается выпуском буровой установки с грузоподъемностью 225 тонн. В 2022 году он получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Ранее началась реконструкция основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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