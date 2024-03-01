В Екатеринбурге выставили на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный ВАЗ-2102, выпущенный в 1985 году. В предпродажной фотоссесии автомобиля приняли участие девушки. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Оригинальный мотор, оригинальный салон, пластик весь целый и стоковый. Оригинальные диски и никакой Японии. Все комплектное! Не тачка, а просто музей. Это чудо отечественного автопрома было найдено в гараже у деда в оберточной советской бумаге для консервации. Стоимость — 2100002 рублей», — пишет владелец «Жигули». По его словам, с постановкой автомобиля на учет проблем не возникнет.
Судя по объявлению, за все время машина наездила 2,1 тысячи километров. Установлена механическая коробка передач, а объем двигателя составляет 1,2 литра.
Также в Екатеринбурге продавали эксклюзивный Mercedes-Benz W111 с пробегом в 500 километров за 33 миллиона рублей. Немецкий автомобиль выпускали в 1969 году.
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