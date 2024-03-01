01 марта 2024

Екатеринбуржец выставил на продажу советский «Жигули» за два миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап зимнего чемпионата ХМАО по дрифту «ICE BATTLE UDF». Сургут, жигули
Пробег отечественного автомобиля составляет 2,1 тысячи километров Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный ВАЗ-2102, выпущенный в 1985 году. В предпродажной фотоссесии автомобиля приняли участие девушки. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Оригинальный мотор, оригинальный салон, пластик весь целый и стоковый. Оригинальные диски и никакой Японии. Все комплектное! Не тачка, а просто музей. Это чудо отечественного автопрома было найдено в гараже у деда в оберточной советской бумаге для консервации. Стоимость — 2100002 рублей», — пишет владелец «Жигули». По его словам, с постановкой автомобиля на учет проблем не возникнет.

Судя по объявлению, за все время машина наездила 2,1 тысячи километров. Установлена механическая коробка передач, а объем двигателя составляет 1,2 литра.

Также в Екатеринбурге продавали эксклюзивный Mercedes-Benz W111 с пробегом в 500 километров за 33 миллиона рублей. Немецкий автомобиль выпускали в 1969 году.

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В Екатеринбурге выставили на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный ВАЗ-2102, выпущенный в 1985 году. В предпродажной фотоссесии автомобиля приняли участие девушки. Объявление появилось на сайте «Авито». «Оригинальный мотор, оригинальный салон, пластик весь целый и стоковый. Оригинальные диски и никакой Японии. Все комплектное! Не тачка, а просто музей. Это чудо отечественного автопрома было найдено в гараже у деда в оберточной советской бумаге для консервации. Стоимость — 2100002 рублей», — пишет владелец «Жигули». По его словам, с постановкой автомобиля на учет проблем не возникнет. Судя по объявлению, за все время машина наездила 2,1 тысячи километров. Установлена механическая коробка передач, а объем двигателя составляет 1,2 литра. Также в Екатеринбурге продавали эксклюзивный Mercedes-Benz W111 с пробегом в 500 километров за 33 миллиона рублей. Немецкий автомобиль выпускали в 1969 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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