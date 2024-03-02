Губернатор Беглов раскрыл подробности удара БПЛА по Петербургу

Губернатор Беглов сообщил о повреждениях домов после атаки беспилотников

02 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Александр Беглов заявил, что атака беспилотника на дома обошлась без жертв Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после удара беспилотника были повреждены два жилых дома. Также он возглавил оперативный штаб в связи с происшествием. «На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Губернатор также возглавил оперштаб. Он уточнил, что в результате происшествия жертв нет. По его словам, сейчас нужно оценить характер повреждений для дальнейшей помощи жильцам. Ранее СМИ писали о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате инцидента были обесточены два здания. В некоторых квартирах начался пожар, из помещений эвакуировали 100 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после удара беспилотника были повреждены два жилых дома. Также он возглавил оперативный штаб в связи с происшествием. «На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Губернатор также возглавил оперштаб. Он уточнил, что в результате происшествия жертв нет. По его словам, сейчас нужно оценить характер повреждений для дальнейшей помощи жильцам. Ранее СМИ писали о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате инцидента были обесточены два здания. В некоторых квартирах начался пожар, из помещений эвакуировали 100 человек.