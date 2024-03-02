Губернатор Беглов раскрыл подробности удара БПЛА по Петербургу

Губернатор Беглов сообщил о повреждениях домов после атаки беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Александр Беглов заявил, что атака беспилотника на дома обошлась без жертв Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после удара беспилотника были повреждены два жилых дома. Также он возглавил оперативный штаб в связи с происшествием.

«На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале.

Губернатор также возглавил оперштаб. Он уточнил, что в результате происшествия жертв нет. По его словам, сейчас нужно оценить характер повреждений для дальнейшей помощи жильцам.

Ранее СМИ писали о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате инцидента были обесточены два здания. В некоторых квартирах начался пожар, из помещений эвакуировали 100 человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после удара беспилотника были повреждены два жилых дома. Также он возглавил оперативный штаб в связи с происшествием. «На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Губернатор также возглавил оперштаб. Он уточнил, что в результате происшествия жертв нет. По его словам, сейчас нужно оценить характер повреждений для дальнейшей помощи жильцам. Ранее СМИ писали о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате инцидента были обесточены два здания. В некоторых квартирах начался пожар, из помещений эвакуировали 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...