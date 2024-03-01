01 марта 2024

Из челябинской больницы без вести пропал пациент. Фото

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Мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении 1 марта Фото:

В Челябинске 1 марта из Областной клинической больницы №3 (ОКБ №3) в неизвестном направлении ушел 46-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Днем 1 марта 2024 года ушел из ОКБ №3 в неизвестном направлении. Виталий Д., 46 лет (1977 г. р.). Нуждается в медицинской помощи!» — сообщается в группе поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.

Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку. На ногах — коричневые ботинки. Рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Мужчина носит усы и бороду.

В Челябинске пропал 46-летний мужчина
В Челябинске пропал 46-летний мужчина

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В Челябинске 1 марта из Областной клинической больницы №3 (ОКБ №3) в неизвестном направлении ушел 46-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Днем 1 марта 2024 года ушел из ОКБ №3 в неизвестном направлении. Виталий Д., 46 лет (1977 г. р.). Нуждается в медицинской помощи!» — сообщается в группе поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области. Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку. На ногах — коричневые ботинки. Рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Мужчина носит усы и бороду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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