Мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении 1 марта
В Челябинске 1 марта из Областной клинической больницы №3 (ОКБ №3) в неизвестном направлении ушел 46-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Днем 1 марта 2024 года ушел из ОКБ №3 в неизвестном направлении. Виталий Д., 46 лет (1977 г. р.). Нуждается в медицинской помощи!» — сообщается в группе поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.
Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку. На ногах — коричневые ботинки. Рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Мужчина носит усы и бороду.
В Челябинске пропал 46-летний мужчина
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.