В челябинском городе девушка украла у знакомой телефон

02 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Телефон подозреваемая украла, пока подруга ходила в магазин Фото: Роман Наумов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 29-летняя девушка украла у своей знакомой телефон, когда пришла к ней в гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Магнитогорские правоохранители задержали подозреваемую в краже сотового телефона… Ей оказалась не работающая, ранее привлекавшаяся за аналогичные преступления к уголовной ответственности 29-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя женщина, у которой пропал телефон стоимостью десять тысяч рублей. Как выяснилось, к ней в гости пришла приятельница. Когда хозяйка ушла в магазин, подозреваемая украла телефон и сдала его в комиссионный магазин. Деньги она потратила на личные нужны. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

В Магнитогорске (Челябинская область) 29-летняя девушка украла у своей знакомой телефон, когда пришла к ней в гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Магнитогорские правоохранители задержали подозреваемую в краже сотового телефона… Ей оказалась не работающая, ранее привлекавшаяся за аналогичные преступления к уголовной ответственности 29-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя женщина, у которой пропал телефон стоимостью десять тысяч рублей. Как выяснилось, к ней в гости пришла приятельница. Когда хозяйка ушла в магазин, подозреваемая украла телефон и сдала его в комиссионный магазин. Деньги она потратила на личные нужны. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.