01 марта 2024

В челябинском городе девушка украла у знакомой телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарядные устройства для мобильных телефонов, мобильный телефон, зарядное устройство
Телефон подозреваемая украла, пока подруга ходила в магазин Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 29-летняя девушка украла у своей знакомой телефон, когда пришла к ней в гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Магнитогорские правоохранители задержали подозреваемую в краже сотового телефона… Ей оказалась не работающая, ранее привлекавшаяся за аналогичные преступления к уголовной ответственности 29-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя женщина, у которой пропал телефон стоимостью десять тысяч рублей. Как выяснилось, к ней в гости пришла приятельница. Когда хозяйка ушла в магазин, подозреваемая украла телефон и сдала его в комиссионный магазин. Деньги она потратила на личные нужны. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 29-летняя девушка украла у своей знакомой телефон, когда пришла к ней в гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Магнитогорские правоохранители задержали подозреваемую в краже сотового телефона… Ей оказалась не работающая, ранее привлекавшаяся за аналогичные преступления к уголовной ответственности 29-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя женщина, у которой пропал телефон стоимостью десять тысяч рублей. Как выяснилось, к ней в гости пришла приятельница. Когда хозяйка ушла в магазин, подозреваемая украла телефон и сдала его в комиссионный магазин. Деньги она потратила на личные нужны. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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