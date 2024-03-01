В челябинском городе девушка украла у знакомой телефон

В Магнитогорске (Челябинская область) 29-летняя девушка украла у своей знакомой телефон, когда пришла к ней в гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Магнитогорские правоохранители задержали подозреваемую в краже сотового телефона… Ей оказалась не работающая, ранее привлекавшаяся за аналогичные преступления к уголовной ответственности 29-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя женщина, у которой пропал телефон стоимостью десять тысяч рублей. Как выяснилось, к ней в гости пришла приятельница. Когда хозяйка ушла в магазин, подозреваемая украла телефон и сдала его в комиссионный магазин. Деньги она потратила на личные нужны. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
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