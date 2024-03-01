Суд обязал военного из Челябинска заплатить штраф за управление самокатом пьяным

02 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В суде удалось доказать, что электросамокат по своим техническим характеристикам относится к мопедам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский гарнизонный военный суд обязал военнослужащего заплатить 30 тысяч рублей за управление электросамокатом в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с управлением электросамокатом… Суд признал военнослужащего виновным, <…> назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба суда в официальной группе во «ВКонтакте». Военнослужащий по контракту управлял электросамокатом в пьяном виде. От медицинского освидетельствования он отказался. В суде мужчина не отрицал оба факта, но указал, что не согласился на освидетельствование, так как управлял не транспортным средством. В суде удалось доказать, что электросамокат по своим техническим характеристикам относится к мопедам. Он принадлежит к транспортным средствам в соответствии с примечанием к статье 12.1 КоАП РФ (имеет двигатель внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощность электродвигателя более четырех киловатт — прим. URA.RU). Значит, на электросамокат распространяется действие главы 12 КоАП РФ «Административные правонарушения в области дорожного движения». Военному предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, отметили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский гарнизонный военный суд обязал военнослужащего заплатить 30 тысяч рублей за управление электросамокатом в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с управлением электросамокатом… Суд признал военнослужащего виновным, <…> назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба суда в официальной группе во «ВКонтакте». Военнослужащий по контракту управлял электросамокатом в пьяном виде. От медицинского освидетельствования он отказался. В суде мужчина не отрицал оба факта, но указал, что не согласился на освидетельствование, так как управлял не транспортным средством. В суде удалось доказать, что электросамокат по своим техническим характеристикам относится к мопедам. Он принадлежит к транспортным средствам в соответствии с примечанием к статье 12.1 КоАП РФ (имеет двигатель внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощность электродвигателя более четырех киловатт — прим. URA.RU). Значит, на электросамокат распространяется действие главы 12 КоАП РФ «Административные правонарушения в области дорожного движения». Военному предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, отметили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.