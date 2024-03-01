Происшествия Свердловские гаишники ловят таксистов-мигрантов. Фото 02 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 + Силовики проверили более 30 таксистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На дорогах Екатеринбурга 29 февраля свердловская Госавтоинспекция и общественники из «Русской общины» провели рейд на таксистов-мигрантов. Были задержаны иностранцы без прав, еще один находился в РФ незаконно, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полицейскими выявлен иностранец, незаконно находящийся на территории РФ, в связи с чем был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Судом будет решен вопрос о вынесении гражданину меры наказания. Кроме этого, выявлено два водителя из числа иностранных граждан, которые не имеют водительских прав», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ходе мероприятия силовики проверили более 30 водителей такси. Всего автоинспекторами составлено пять административных протоколов. «Проверки продолжаются», — подытожили в ведомстве. В феврале автоинспекторы проверили проверку почти трех тысяч автобусов, где нашли множество нарушений при перевозке людей. У одного из общественных транспортов обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра. Теперь водителю грозит уголовное дело. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5834 На дорогах Екатеринбурга 29 февраля свердловская Госавтоинспекция и общественники из «Русской общины» провели рейд на таксистов-мигрантов. Были задержаны иностранцы без прав, еще один находился в РФ незаконно, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полицейскими выявлен иностранец, незаконно находящийся на территории РФ, в связи с чем был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Судом будет решен вопрос о вынесении гражданину меры наказания. Кроме этого, выявлено два водителя из числа иностранных граждан, которые не имеют водительских прав», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ходе мероприятия силовики проверили более 30 водителей такси. Всего автоинспекторами составлено пять административных протоколов. «Проверки продолжаются», — подытожили в ведомстве. В феврале автоинспекторы проверили проверку почти трех тысяч автобусов, где нашли множество нарушений при перевозке людей. У одного из общественных транспортов обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра. Теперь водителю грозит уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям