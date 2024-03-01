01 марта 2024

Свердловские гаишники ловят таксистов-мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверили более 30 таксистов Фото:

На дорогах Екатеринбурга 29 февраля свердловская Госавтоинспекция и общественники из «Русской общины» провели рейд на таксистов-мигрантов. Были задержаны иностранцы без прав, еще один находился в РФ незаконно, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Полицейскими выявлен иностранец, незаконно находящийся на территории РФ, в связи с чем был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Судом будет решен вопрос о вынесении гражданину меры наказания. Кроме этого, выявлено два водителя из числа иностранных граждан, которые не имеют водительских прав», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ходе мероприятия силовики проверили более 30 водителей такси. Всего автоинспекторами составлено пять административных протоколов. «Проверки продолжаются», — подытожили в ведомстве.

В феврале автоинспекторы проверили проверку почти трех тысяч автобусов, где нашли множество нарушений при перевозке людей. У одного из общественных транспортов обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра. Теперь водителю грозит уголовное дело.

Фото:

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На дорогах Екатеринбурга 29 февраля свердловская Госавтоинспекция и общественники из «Русской общины» провели рейд на таксистов-мигрантов. Были задержаны иностранцы без прав, еще один находился в РФ незаконно, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полицейскими выявлен иностранец, незаконно находящийся на территории РФ, в связи с чем был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Судом будет решен вопрос о вынесении гражданину меры наказания. Кроме этого, выявлено два водителя из числа иностранных граждан, которые не имеют водительских прав», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ходе мероприятия силовики проверили более 30 водителей такси. Всего автоинспекторами составлено пять административных протоколов. «Проверки продолжаются», — подытожили в ведомстве. В феврале автоинспекторы проверили проверку почти трех тысяч автобусов, где нашли множество нарушений при перевозке людей. У одного из общественных транспортов обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра. Теперь водителю грозит уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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