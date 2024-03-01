01 марта 2024

В Екатеринбурге прозвучал взрыв возле электроподстанции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, напряжение, подстанция, магнитогорск, электричество, горэлектросеть
Взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, отметил источник Фото:

В Екатеринбурге 1 марта запечатлели взрыв и яркую вспышку возле здания электрической подстанции «Калининская» на улице Шефской. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В непосредственной близости здания управления электроподстанции „Калининская“ ул. Шефская,2/Г произошел громкий хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Горения энергетического оборудования и здания не последовало», — сказал источник. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание и последующее повреждение трансформатора.

На место происшествия прибыли СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ. В ходе происшествия пострадавших не оказалось.

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В Екатеринбурге 1 марта запечатлели взрыв и яркую вспышку возле здания электрической подстанции «Калининская» на улице Шефской. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В непосредственной близости здания управления электроподстанции „Калининская“ ул. Шефская,2/Г произошел громкий хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Горения энергетического оборудования и здания не последовало», — сказал источник. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание и последующее повреждение трансформатора. На место происшествия прибыли СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ. В ходе происшествия пострадавших не оказалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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