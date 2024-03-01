В Екатеринбурге 1 марта запечатлели взрыв и яркую вспышку возле здания электрической подстанции «Калининская» на улице Шефской. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В непосредственной близости здания управления электроподстанции „Калининская“ ул. Шефская,2/Г произошел громкий хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Горения энергетического оборудования и здания не последовало», — сказал источник. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание и последующее повреждение трансформатора.
На место происшествия прибыли СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ. В ходе происшествия пострадавших не оказалось.
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