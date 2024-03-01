Происшествия В Екатеринбурге прозвучал взрыв возле электроподстанции. Видео 02 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, отметил источник Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 1 марта запечатлели взрыв и яркую вспышку возле здания электрической подстанции «Калининская» на улице Шефской. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В непосредственной близости здания управления электроподстанции „Калининская“ ул. Шефская,2/Г произошел громкий хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Горения энергетического оборудования и здания не последовало», — сказал источник. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание и последующее повреждение трансформатора. На место происшествия прибыли СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ. В ходе происшествия пострадавших не оказалось. В Екатеринбурге 1 марта запечатлели взрыв и яркую вспышку возле здания электрической подстанции «Калининская» на улице Шефской. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В непосредственной близости здания управления электроподстанции „Калининская“ ул. Шефская,2/Г произошел громкий хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Горения энергетического оборудования и здания не последовало», — сказал источник. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание и последующее повреждение трансформатора. На место происшествия прибыли СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ. В ходе происшествия пострадавших не оказалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям