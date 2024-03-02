Рейс из Екатеринбурга в ЯНАО был прерван из-за неполадки в двигателе

02 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Во время взлета обнаружилась вибрация в двигателе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Новый Уренгой был прерван 2 марта из-за вибрации в двигателе. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Рейс Екатеринбург-Новый Уренгой, эксплуатант: АО Авиакомпания „Ред Вингс“. 2 марта в 07:16 местного времени прерванный взлет по причине вибрации двигателя», — сообщается в посте. Самолет самостоятельно освободил полосу и вернулся на стоянку. Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Red Wings. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Утром 2 марта в екатеринбургском аэропорту из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. Самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Аэропорт работает в штатном режиме.

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Новый Уренгой был прерван 2 марта из-за вибрации в двигателе. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Рейс Екатеринбург-Новый Уренгой, эксплуатант: АО Авиакомпания „Ред Вингс“. 2 марта в 07:16 местного времени прерванный взлет по причине вибрации двигателя», — сообщается в посте. Самолет самостоятельно освободил полосу и вернулся на стоянку. Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Red Wings. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Утром 2 марта в екатеринбургском аэропорту из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. Самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Аэропорт работает в штатном режиме.