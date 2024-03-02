Рейс из Екатеринбурга в ЯНАО был прерван из-за неполадки в двигателе

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Во время взлета обнаружилась вибрация в двигателе Фото:

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Новый Уренгой был прерван 2 марта из-за вибрации в двигателе. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Рейс Екатеринбург-Новый Уренгой, эксплуатант: АО Авиакомпания „Ред Вингс“. 2 марта в 07:16 местного времени прерванный взлет по причине вибрации двигателя», — сообщается в посте. Самолет самостоятельно освободил полосу и вернулся на стоянку.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Red Wings. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Утром 2 марта в екатеринбургском аэропорту из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. Самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Аэропорт работает в штатном режиме.

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Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Новый Уренгой был прерван 2 марта из-за вибрации в двигателе. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Рейс Екатеринбург-Новый Уренгой, эксплуатант: АО Авиакомпания „Ред Вингс“. 2 марта в 07:16 местного времени прерванный взлет по причине вибрации двигателя», — сообщается в посте. Самолет самостоятельно освободил полосу и вернулся на стоянку. Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Red Wings. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Утром 2 марта в екатеринбургском аэропорту из-за тумана задержали вылет четырех рейсов. Самолеты, которые должны были сесть в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск. Аэропорт работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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