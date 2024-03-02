Как Германия отреагировала на слитый разговор о подрыве Крымского моста

DPA: законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных о разговоре об Украине

02 марта 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

В Германии сообщили, что беседа военных является подлинной Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов за 19 февраля, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. URA.RU расскажет, как в немецких СМИ отреагировали на слитый разговор двух офицеров. Агентство DPA Законодатели ФРГ потребовали разъяснений после публикаций о слитом разговоре. В агентстве отметили , что беседа немецких генералов является подлинной. Военные пользовались коммуникационной платформой Cisco Webex для совещания. Газета Berliner Zeitung Газета назвала подлинной беседу об Украине. «Материал был загружен… через несколько минут уже было ясно: это не был ни фейк, ни искусственный интеллект», — говорится в материале. Авторы отметили, что разговор длился 40 минут. Таблоид Bild Есть ряд обстоятельств указывающих на подтверждение, что разговор подлинный, передает Bild. «Можно предположить, что комната прослушивалась, телефон был компрометирован или он [офицер ФРГ] набирал номер через незащищенную сеть», — сообщает автор статьи. Также отметили, что запись могла быть сделана в Сингапуре, где находился один из участников разговора. Официальная реакция Минобороны ФРГ инициировало проверку из-за возможного перехвата разговора офицеров об использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста. Пресс-секретарь ведомства уточнила, что Федеральное управление военной контрразведывательной службы «приняло все необходимые меры», передает DPA. По информации Bild , Бундесвер вмешался в ситуацию с распространением разговора. Аккаунты, которые сообщали об этой беседе в соцсети X, были заблокированы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов за 19 февраля, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. URA.RU расскажет, как в немецких СМИ отреагировали на слитый разговор двух офицеров. Законодатели ФРГ потребовали разъяснений после публикаций о слитом разговоре. В агентстве отметили, что беседа немецких генералов является подлинной. Военные пользовались коммуникационной платформой Cisco Webex для совещания. Газета назвала подлинной беседу об Украине. «Материал был загружен… через несколько минут уже было ясно: это не был ни фейк, ни искусственный интеллект», — говорится в материале. Авторы отметили, что разговор длился 40 минут. Есть ряд обстоятельств указывающих на подтверждение, что разговор подлинный, передает Bild. «Можно предположить, что комната прослушивалась, телефон был компрометирован или он [офицер ФРГ] набирал номер через незащищенную сеть», — сообщает автор статьи. Также отметили, что запись могла быть сделана в Сингапуре, где находился один из участников разговора. Минобороны ФРГ инициировало проверку из-за возможного перехвата разговора офицеров об использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста. Пресс-секретарь ведомства уточнила, что Федеральное управление военной контрразведывательной службы «приняло все необходимые меры», передает DPA. По информации Bild, Бундесвер вмешался в ситуацию с распространением разговора. Аккаунты, которые сообщали об этой беседе в соцсети X, были заблокированы.