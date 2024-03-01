01 марта 2024

Жительница ХМАО меняет надгробие на черную Волгу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, волга, автомобиль, брошенная машина
Жительница ХМАО хочет получить черную «Волгу» Фото:

Жительница ХМАО хочет обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок. Югорчанка также готова расстаться с самодельным макетом за 99 тысяч рублей.

«Надгробие. Муляж. Обменяю на виниловый проигрыватель или черную „Волгу“. Полностью ручная работа», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Желающие приобрести макет памятника также могут купить его за 99 тысяч рублей.

В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердила возможность сделки и рассказала о происхождении товара. «Это муляж, вдохновленный образами русских бандитов из 90-х годов. Он был сделан на деревянной подложке для вечеринки в честь Хэллоуина», — пояснила югорчанка.

Другой житель ХМАО решила обменять дом за 36 миллионов рублей с панорамными окнами на жилье в Тюмени. Хозяин готов рассмотреть варианты обмена на квартиру, коммерческую недвижимость или дом.

Жительница ХМАО меняет самодельный макет надгробия на черную Волгу
Жительница ХМАО меняет самодельный макет надгробия на черную Волгу

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Жительница ХМАО хочет обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок. Югорчанка также готова расстаться с самодельным макетом за 99 тысяч рублей. «Надгробие. Муляж. Обменяю на виниловый проигрыватель или черную „Волгу“. Полностью ручная работа», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Желающие приобрести макет памятника также могут купить его за 99 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердила возможность сделки и рассказала о происхождении товара. «Это муляж, вдохновленный образами русских бандитов из 90-х годов. Он был сделан на деревянной подложке для вечеринки в честь Хэллоуина», — пояснила югорчанка. Другой житель ХМАО решила обменять дом за 36 миллионов рублей с панорамными окнами на жилье в Тюмени. Хозяин готов рассмотреть варианты обмена на квартиру, коммерческую недвижимость или дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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