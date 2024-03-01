Жительница ХМАО хочет обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок. Югорчанка также готова расстаться с самодельным макетом за 99 тысяч рублей.
«Надгробие. Муляж. Обменяю на виниловый проигрыватель или черную „Волгу“. Полностью ручная работа», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Желающие приобрести макет памятника также могут купить его за 99 тысяч рублей.
В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердила возможность сделки и рассказала о происхождении товара. «Это муляж, вдохновленный образами русских бандитов из 90-х годов. Он был сделан на деревянной подложке для вечеринки в честь Хэллоуина», — пояснила югорчанка.
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