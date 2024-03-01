Жительница ХМАО меняет надгробие на черную Волгу. Скрин

02 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Жительница ХМАО хочет получить черную «Волгу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Жительница ХМАО хочет обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок. Югорчанка также готова расстаться с самодельным макетом за 99 тысяч рублей. «Надгробие. Муляж. Обменяю на виниловый проигрыватель или черную „Волгу“. Полностью ручная работа», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Желающие приобрести макет памятника также могут купить его за 99 тысяч рублей.



В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердила возможность сделки и рассказала о происхождении товара. «Это муляж, вдохновленный образами русских бандитов из 90-х годов. Он был сделан на деревянной подложке для вечеринки в честь Хэллоуина», — пояснила югорчанка.



Другой житель ХМАО решила обменять дом за 36 миллионов рублей с панорамными окнами на жилье в Тюмени. Хозяин готов рассмотреть варианты обмена на квартиру, коммерческую недвижимость или дом. Жительница ХМАО меняет самодельный макет надгробия на черную Волгу Скрин с сайта «Авито»

Жительница ХМАО хочет обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок. Югорчанка также готова расстаться с самодельным макетом за 99 тысяч рублей. «Надгробие. Муляж. Обменяю на виниловый проигрыватель или черную „Волгу“. Полностью ручная работа», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Желающие приобрести макет памятника также могут купить его за 99 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердила возможность сделки и рассказала о происхождении товара. «Это муляж, вдохновленный образами русских бандитов из 90-х годов. Он был сделан на деревянной подложке для вечеринки в честь Хэллоуина», — пояснила югорчанка. Другой житель ХМАО решила обменять дом за 36 миллионов рублей с панорамными окнами на жилье в Тюмени. Хозяин готов рассмотреть варианты обмена на квартиру, коммерческую недвижимость или дом.