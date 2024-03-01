На пятом километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский днем 2 марта водитель легкового автомобиля на скорости влетел в стоящий на обочине большегруз MAN. От полученных травм пассажирка легковушки погибла. Подробности столкновения сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Трагедия на 5-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский под Тюменью. Автомобиль Hyundai въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз MAN. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Hyundai», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель грузовика припарковался, чтобы сходить в аптеку.
Водитель легковушки ранен. Он имеет стаж вождения менее шести месяцев. От удара Hyundai отлетел на автомобиль Chevrolet. В результате столкновения пострадала пассажирка второго легкового авто.
В настоящее время ГИБДД ограничила движение на трассе. Проезд осуществляется по одной полосе из четырех. На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства ДТП.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.