01 марта 2024

Под Тюменью легковушка влетела в стоящий на обочине грузовик, есть погибшие. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика припарковался на обочине и пошел в аптеку Фото:

На пятом километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский днем 2 марта водитель легкового автомобиля на скорости влетел в стоящий на обочине большегруз MAN. От полученных травм пассажирка легковушки погибла. Подробности столкновения сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Трагедия на 5-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский под Тюменью. Автомобиль Hyundai въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз MAN. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Hyundai», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель грузовика припарковался, чтобы сходить в аптеку.

Водитель легковушки ранен. Он имеет стаж вождения менее шести месяцев. От удара Hyundai отлетел на автомобиль Chevrolet. В результате столкновения пострадала пассажирка второго легкового авто.

В настоящее время ГИБДД ограничила движение на трассе. Проезд осуществляется по одной полосе из четырех. На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства ДТП.

От столкновения с грузовиком MAN автомобиль Hyundai налетел на Chevrolet
От столкновения с грузовиком MAN автомобиль Hyundai налетел на Chevrolet

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На пятом километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский днем 2 марта водитель легкового автомобиля на скорости влетел в стоящий на обочине большегруз MAN. От полученных травм пассажирка легковушки погибла. Подробности столкновения сообщили в областной Госавтоинспекции. «Трагедия на 5-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский под Тюменью. Автомобиль Hyundai въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз MAN. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Hyundai», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель грузовика припарковался, чтобы сходить в аптеку. Водитель легковушки ранен. Он имеет стаж вождения менее шести месяцев. От удара Hyundai отлетел на автомобиль Chevrolet. В результате столкновения пострадала пассажирка второго легкового авто. В настоящее время ГИБДД ограничила движение на трассе. Проезд осуществляется по одной полосе из четырех. На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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