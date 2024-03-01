В Екатеринбург прилетела Успенская, ее встретили цыгане. Видео

02 марта 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Любовь Успенская прилетела в Екатеринбург с юбилейным концертом Фото: Андрей Любимов / АГН Москва В Екатеринбург прилетела певица Любовь Успенская с сольным концертом в честь ее 70-летия. В аэропорту Кольцово перед исполнительницей выступили цыгане. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала организатор концерта Екатерина Махнеева. «Любовь была очень тронута, чуть ли не до слез. Ей было очень приятно такое внимание. На выступлениях Успенской иногда выступают цыгане, а также на свои дни рождения, бывает, что тоже приглашает. Поэтому мы поняли, что ей это понравится», — пояснила Махнеева. Она отметила, что для певицы были подготовлены и другие подарки. Сольный концерт Успенской посвящен ее 70-летию. Выступление пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 3 марта.

В Екатеринбург прилетела певица Любовь Успенская с сольным концертом в честь ее 70-летия. В аэропорту Кольцово перед исполнительницей выступили цыгане. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала организатор концерта Екатерина Махнеева. «Любовь была очень тронута, чуть ли не до слез. Ей было очень приятно такое внимание. На выступлениях Успенской иногда выступают цыгане, а также на свои дни рождения, бывает, что тоже приглашает. Поэтому мы поняли, что ей это понравится», — пояснила Махнеева. Она отметила, что для певицы были подготовлены и другие подарки. Сольный концерт Успенской посвящен ее 70-летию. Выступление пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 3 марта.