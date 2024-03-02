На президентскую программу «Время героев» записались тысячи военных за сутки

02 марта 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Алексей Комиссаров сообщил, что программа «Время героев» востребована среди бойцов ВС РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кадровая программа «Время героев» для бойцов спецоперации за сутки собрала более 14 тысячи заявок. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Время героев» включает в себя подготовку бойцов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. «Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента России <…>. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа „Время героев“ дает всем им уникальную возможность для роста и развития <…> в мирной жизни», — заявил Комиссаров, его слова передает пресс-служба «Времени героев». За сутки было подано более 14 тысячи заявок. С 1 марта в РФ начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов спецоперации. Программа поможет российским военнослужащим получить высшее образование в приоритетном порядке. Ранее Путин заявил, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке. По его словам, программа строится по стандартам лучших проектов России. Он отметил, что бойцы ВС РФ должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кадровая программа «Время героев» для бойцов спецоперации за сутки собрала более 14 тысячи заявок. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Время героев» включает в себя подготовку бойцов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. «Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента России <…>. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа „Время героев“ дает всем им уникальную возможность для роста и развития <…> в мирной жизни», — заявил Комиссаров, его слова передает пресс-служба «Времени героев». За сутки было подано более 14 тысячи заявок. С 1 марта в РФ начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов спецоперации. Программа поможет российским военнослужащим получить высшее образование в приоритетном порядке. Ранее Путин заявил, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке. По его словам, программа строится по стандартам лучших проектов России. Он отметил, что бойцы ВС РФ должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия.