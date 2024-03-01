В России заработал сайт кадровой программы для ветеранов и участников СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Сайт «Время героев» был создан по приказу Владимира Путина Фото:

В РФ начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов спецоперации. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина.

«Первого марта в 18:00 по московскому времени откроется прием заявок на новую образовательную программу „Время героев“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте. Программа поможет военнослужащим спецоперации получать высшее образование в приоритетном порядке.

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Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что целью «Времени героев» является подготовка бойцов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По его словам, программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе. «Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях», — отметил Бетин.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что при создании «Времени героев» использовали опыт ведущих проектов таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты», — подчеркнул он.

Владимир Путин отметил, что «Время героев» строится по стандартам лучших проектов РФ. По его словам, российские бойцы должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия.

Ранее Путин заявил, что с 1 марта 2024 года ветера ны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке программы «Время героев». Он отметил, что идея создания данной программы пришла ему в голову после встречи со студентами и участниками СВО в Санкт-Петербурге.

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В РФ начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов спецоперации. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. «Первого марта в 18:00 по московскому времени откроется прием заявок на новую образовательную программу „Время героев“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте. Программа поможет военнослужащим спецоперации получать высшее образование в приоритетном порядке. Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что целью «Времени героев» является подготовка бойцов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По его словам, программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе. «Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях», — отметил Бетин. Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что при создании «Времени героев» использовали опыт ведущих проектов таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты», — подчеркнул он. Владимир Путин отметил, что «Время героев» строится по стандартам лучших проектов РФ. По его словам, российские бойцы должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия. Ранее Путин заявил, что с 1 марта 2024 года ветера ны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке программы «Время героев». Он отметил, что идея создания данной программы пришла ему в голову после встречи со студентами и участниками СВО в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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