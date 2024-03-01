В России заработал сайт кадровой программы для ветеранов и участников СВО

01 марта 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Сайт «Время героев» был создан по приказу Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В РФ начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов спецоперации. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. «Первого марта в 18:00 по московскому времени откроется прием заявок на новую образовательную программу „Время героев“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте . Программа поможет военнослужащим спецоперации получать высшее образование в приоритетном порядке. Новость по теме Главное в послании Путина — 2024: льготная ипотека и «Время героев» Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что целью «Времени героев» является подготовка бойцов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По его словам, программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе. «Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях», — отметил Бетин. Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что при создании «Времени героев» использовали опыт ведущих проектов таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты», — подчеркнул он. Владимир Путин отметил, что «Время героев» строится по стандартам лучших проектов РФ. По его словам, российские бойцы должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия. Ранее Путин заявил, что с 1 марта 2024 года ветера ны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке программы «Время героев». Он отметил, что идея создания данной программы пришла ему в голову после встречи со студентами и участниками СВО в Санкт-Петербурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов спецоперации. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. «Первого марта в 18:00 по московскому времени откроется прием заявок на новую образовательную программу „Время героев“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте. Программа поможет военнослужащим спецоперации получать высшее образование в приоритетном порядке. Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что целью «Времени героев» является подготовка бойцов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По его словам, программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе. «Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях», — отметил Бетин. Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что при создании «Времени героев» использовали опыт ведущих проектов таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты», — подчеркнул он. Владимир Путин отметил, что «Время героев» строится по стандартам лучших проектов РФ. По его словам, российские бойцы должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия. Ранее Путин заявил, что с 1 марта 2024 года ветера ны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке программы «Время героев». Он отметил, что идея создания данной программы пришла ему в голову после встречи со студентами и участниками СВО в Санкт-Петербурге.