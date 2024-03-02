Слившая секретный разговор немецких военных Симоньян обратилась к Шольцу

Симоньян предложила Шольцу помощь в расследовании утечки разговора военных ФРГ
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян предложила Шольцу обратиться к РФ за помощью Фото:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь с выяснениями по поводу слитого разговора немецких военных о подготовке плана по подрыву Крымского моста. Соответсвующий пост она опубликовала в своем telegram-канале.

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала Симоньян. Так она ответила на заявление Шольца о том, что ситуация с утечкой секретного разговора военных ФРГ требует «очень тщательного, интенсивного и быстрого» прояснения.

Ранее, 3 марта, Симоньян сообщила о наличии у нее записи разговора, где обсуждаются планы по бомбардировке Крымского моста высшими офицерами армии Германии. В разговоре также упоминались военные из США и Великобритании, которые, по словам участников беседы, уже длительное время вовлечены в конфликт. В тот же день Симоньян разместила текст этого разговора и саму аудиозапись. Из опубликованного материала следует, что четыре высокопоставленных члена бундесвера, включая руководителя отдела операций и учений воздушных сил, обсуждали отправку на Украину ракет Taurus для атаки на Крымский мост.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь с выяснениями по поводу слитого разговора немецких военных о подготовке плана по подрыву Крымского моста. Соответсвующий пост она опубликовала в своем telegram-канале. «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала Симоньян. Так она ответила на заявление Шольца о том, что ситуация с утечкой секретного разговора военных ФРГ требует «очень тщательного, интенсивного и быстрого» прояснения. Ранее, 3 марта, Симоньян сообщила о наличии у нее записи разговора, где обсуждаются планы по бомбардировке Крымского моста высшими офицерами армии Германии. В разговоре также упоминались военные из США и Великобритании, которые, по словам участников беседы, уже длительное время вовлечены в конфликт. В тот же день Симоньян разместила текст этого разговора и саму аудиозапись. Из опубликованного материала следует, что четыре высокопоставленных члена бундесвера, включая руководителя отдела операций и учений воздушных сил, обсуждали отправку на Украину ракет Taurus для атаки на Крымский мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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