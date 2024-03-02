Шольц впервые прокомментировал слитый разговор о подрыве Крымского моста

Welt: Шольц пообещал разъяснить ситуацию с разговором немецких военных о Крыме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц назвал инцидент со слитым разговором немецких военных «серьезным вопросом» Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить ситуацию с утечкой записи разговора офицеров ФРГ о планировании подрыва Крымского моста. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

«Шольц пообещал быстрые разъяснения после публикации записи переговоров между офицерами ВВС Германии», — пишет Welt. Кроме того, журналисты сообщают, что немецкий канцлер назвал случившееся «очень серьезным вопросом», отметив, что ситуация расследуется «очень тщательно, интенсивно и быстро».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить ситуацию с утечкой записи разговора офицеров ФРГ о планировании подрыва Крымского моста. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «Шольц пообещал быстрые разъяснения после публикации записи переговоров между офицерами ВВС Германии», — пишет Welt. Кроме того, журналисты сообщают, что немецкий канцлер назвал случившееся «очень серьезным вопросом», отметив, что ситуация расследуется «очень тщательно, интенсивно и быстро».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...