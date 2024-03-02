Шольц впервые прокомментировал слитый разговор о подрыве Крымского моста

Олаф Шольц назвал инцидент со слитым разговором немецких военных «серьезным вопросом»
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить ситуацию с утечкой записи разговора офицеров ФРГ о планировании подрыва Крымского моста. Об этом сообщает немецкое издание Welt.
«Шольц пообещал быстрые разъяснения после публикации записи переговоров между офицерами ВВС Германии», — пишет Welt. Кроме того, журналисты сообщают, что немецкий канцлер назвал случившееся «очень серьезным вопросом», отметив, что ситуация расследуется «очень тщательно, интенсивно и быстро».
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