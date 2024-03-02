В мире Европа Шольц впервые прокомментировал слитый разговор о подрыве Крымского моста Welt: Шольц пообещал разъяснить ситуацию с разговором немецких военных о Крыме 02 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 + Олаф Шольц назвал инцидент со слитым разговором немецких военных «серьезным вопросом» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить ситуацию с утечкой записи разговора офицеров ФРГ о планировании подрыва Крымского моста. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «Шольц пообещал быстрые разъяснения после публикации записи переговоров между офицерами ВВС Германии», — пишет Welt. Кроме того, журналисты сообщают, что немецкий канцлер назвал случившееся «очень серьезным вопросом», отметив, что ситуация расследуется «очень тщательно, интенсивно и быстро». Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить ситуацию с утечкой записи разговора офицеров ФРГ о планировании подрыва Крымского моста. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «Шольц пообещал быстрые разъяснения после публикации записи переговоров между офицерами ВВС Германии», — пишет Welt. Кроме того, журналисты сообщают, что немецкий канцлер назвал случившееся «очень серьезным вопросом», отметив, что ситуация расследуется «очень тщательно, интенсивно и быстро». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям