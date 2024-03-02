02 марта 2024
01 марта 2024

В Свердловской области мужчина избил девушку в кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» в ЦОД «Ростелеком», телефон, кошелек, сумочка, пластиковая карта, женская рука
Конфликт произошел из-за украденного телефона и банковской карты (архивное фото) Фото:

В Ивделе (Свердловская область) в кафе «Кедр» произошла драка. Там мужчины избили девушку и парня. Случившееся попало на видео.

«В Ивделе пацаны устроили суету в забегаловке под названием „Кедр“. Досталось даже девушке», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Информацию о ЧП в ночном увеселительном заведении URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, сотрудники полиции территориального ОВД сработали оперативно и уже установили личности участников инцидента.

По его словам, конфликт начался из-за украденной зимней куртки, телефона и банковской карты. Хозяин пропавших предметов, мужчина 1967 года рождения, нашел свои вещи у одного из молодых посетителей и начал разбираться. В это время к ним подбежала девушка и потребовала отпустить подозреваемого, в противном случае она грозилась разбить голову. Владелец куртки ударил ее, что и было зафиксировано на видео. Никому из участников конфликта госпитализация не потребовалась, добавил Горелых.

«Заявление по данному факту в полицию поступило сегодня в 05:30 от пострадавшей местной жительницы, 2000 года рождения. Сыщики рекомендовали девушке пройти судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления степени тяжести причиненных ей травм. По заключению врачей представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

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В Ивделе (Свердловская область) в кафе «Кедр» произошла драка. Там мужчины избили девушку и парня. Случившееся попало на видео. «В Ивделе пацаны устроили суету в забегаловке под названием „Кедр“. Досталось даже девушке», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Информацию о ЧП в ночном увеселительном заведении URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, сотрудники полиции территориального ОВД сработали оперативно и уже установили личности участников инцидента. По его словам, конфликт начался из-за украденной зимней куртки, телефона и банковской карты. Хозяин пропавших предметов, мужчина 1967 года рождения, нашел свои вещи у одного из молодых посетителей и начал разбираться. В это время к ним подбежала девушка и потребовала отпустить подозреваемого, в противном случае она грозилась разбить голову. Владелец куртки ударил ее, что и было зафиксировано на видео. Никому из участников конфликта госпитализация не потребовалась, добавил Горелых. «Заявление по данному факту в полицию поступило сегодня в 05:30 от пострадавшей местной жительницы, 2000 года рождения. Сыщики рекомендовали девушке пройти судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления степени тяжести причиненных ей травм. По заключению врачей представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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