Mash Gor: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков

В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor.
«Предварительно, двух боевиков в зоне КТО в Ингушетии ликвидировали. Звуки стрельбы стихли», — говорится в материале. В telegram-канале отмечают, что пострадавших среди сотрудников оперативных ведомств и гражданских нет.
При этом официальной информации о ликвидации боевиков нет. URA.RU отправило запрос в Следственный комитет России по Ингушетии.
В Ингушетии вечером 2 марта ввели режим КТО. Это произошло из-за боестолкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками. Глава Республики Махмуд-Али Калиматов обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие во время проведения контртеррористической операции. URA.RU подробно рассказывало, что значит режим КТО и в каких ситуациях он вводится.
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