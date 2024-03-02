Mash Gor: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков

03 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

В Ингушетии ликвидировали боевиков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. «Предварительно, двух боевиков в зоне КТО в Ингушетии ликвидировали. Звуки стрельбы стихли», — говорится в материале. В telegram-канале отмечают, что пострадавших среди сотрудников оперативных ведомств и гражданских нет. При этом официальной информации о ликвидации боевиков нет. URA.RU отправило запрос в Следственный комитет России по Ингушетии. В Ингушетии вечером 2 марта ввели режим КТО. Это произошло из-за боестолкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками. Глава Республики Махмуд-Али Калиматов обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие во время проведения контртеррористической операции. URA.RU подробно рассказывало, что значит режим КТО и в каких ситуациях он вводится.

В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. «Предварительно, двух боевиков в зоне КТО в Ингушетии ликвидировали. Звуки стрельбы стихли», — говорится в материале. В telegram-канале отмечают, что пострадавших среди сотрудников оперативных ведомств и гражданских нет. При этом официальной информации о ликвидации боевиков нет. URA.RU отправило запрос в Следственный комитет России по Ингушетии. В Ингушетии вечером 2 марта ввели режим КТО. Это произошло из-за боестолкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками. Глава Республики Махмуд-Али Калиматов обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие во время проведения контртеррористической операции. URA.RU подробно рассказывало, что значит режим КТО и в каких ситуациях он вводится.