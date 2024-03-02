02 марта 2024

Mash Gor: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков

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В Ингушетии ликвидировали боевиков (архивное фото) Фото:

В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor.

«Предварительно, двух боевиков в зоне КТО в Ингушетии ликвидировали. Звуки стрельбы стихли», — говорится в материале. В telegram-канале отмечают, что пострадавших среди сотрудников оперативных ведомств и гражданских нет.

При этом официальной информации о ликвидации боевиков нет. URA.RU отправило запрос в Следственный комитет России по Ингушетии.

В Ингушетии вечером 2 марта ввели режим КТО. Это произошло из-за боестолкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками. Глава Республики Махмуд-Али Калиматов обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие во время проведения контртеррористической операции. URA.RU подробно рассказывало, что значит режим КТО и в каких ситуациях он вводится.

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В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. «Предварительно, двух боевиков в зоне КТО в Ингушетии ликвидировали. Звуки стрельбы стихли», — говорится в материале. В telegram-канале отмечают, что пострадавших среди сотрудников оперативных ведомств и гражданских нет. При этом официальной информации о ликвидации боевиков нет. URA.RU отправило запрос в Следственный комитет России по Ингушетии. В Ингушетии вечером 2 марта ввели режим КТО. Это произошло из-за боестолкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками. Глава Республики Махмуд-Али Калиматов обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие во время проведения контртеррористической операции. URA.RU подробно рассказывало, что значит режим КТО и в каких ситуациях он вводится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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