Курганским модницам объяснили, какая обувь сейчас в тренде

В данный момент на пике моды находятся красные туфли. Своим мнением поделилась стилист, лидер сообщества «PRO женщин Курган» Марина Бирюкова.
«Квадратный мыс, сапоги до колена, лакированная кожа, фигурный каблук, платформа, узкий мыс — это классика, открытая обувь, шнуровка. Если говорить про цвет, то на пике моды — красные туфли», — написала Марина Бирюкова на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Многие женщины до сих пор не придают обуви должного внимания, отмечает стилист. Когда обувь интересно выглядит, тело начинает двигаться по-другому. «Очень важно, чтобы этот предмет гардероба соответствовал веяниям времени. Неподходящие лодочки круглой формы могут испортить лук», — подчеркивает Бирюкова.
В беседе с URA.RU стилист-имиджмейкер Марина Медведь рассказывала, что в 2024 году в моду вернутся яркие вещи, вдохновленные сериалом «Санта-Барбара». Главный цвет сезона — нежно-персиковый, а также различные оттенки желтого, оранжевого и коричневого.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.