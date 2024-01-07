Дизайнеры раскрыли главные тренды 2024 года

Стилист Медведь: в моду вернутся образы в стиле «Санта-Барбары»

08 января 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Сдержанный old money уступит ярким краскам Фото: Размик Закарян © URA.RU В моду в 2024 году вернутся яркие вещи, вдохновленные сериалом «Санта-Барбара». Об этом в беседе с URA.RU сообщила стилист-имиджмейкер Марина Медведь. «Главной модной фишкой наступившего года будет откровенность и сексуальность. Ведь в моду вернулись яркие нулевые: низкая посадка, укороченные топы, яркие аксессуары, прозрачные ткани, кружево и стразы. На смену „тихой роскоши“ (old money — минимализма в стиле потомственных аристократов) 2023 года приходит роскошь „громкая“: в моду вернулись образы конца 1980-х и начала 1990-х годов, образы, вдохновленные сериалом „Династия“ и „Санта-Барбара“. Это значит, что снова популярны вещи с широкими плечами, приталенным кроем и объемными аксессуарами», — сказала Марина Медведь. Цветовая палитра наступающего года мягкая, отметила стилист. «Главный цвет 2024 года — нежно-персиковый, а также различные оттенки желтого, оранжевого и коричневого. В моде также различные оттенки синего, голубого и зеленого. А вот одежда из натуральной шерсти — долгосрочное вложение в свой гардероб», — подчеркнула собеседница агентства. Что будет модно зимой Новость по теме Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль Дизайнер женской одежды, стилист, основатель бренда «TEMPELESS» и его креативный директор Елена Панова, которая прошла обучение в Академии Валентина Юдашкина, рассказала об актуальных образах этой зимы. «Максимально простой, но эффектный короткий пуховик — база для зимнего гардероба. Суперобъемные модели есть в коллекциях Prada, Moncler, Tempeless, Khrisjoy, Miu Miu. Объем добавляется за счет натурального пуха и новых технологий. Они идеально сочетаются, как с брюками и джинсами свободного кроя, так и с короткими юбками, особенно с теплыми. Дизайнеры также предлагают присмотреться к нестандартным для пуховика тканям — кашемиру или твиду, Что касается принтов, то в тренде нестандарт — эффект костюмной елочки, буквы, гусиная лапка, очень мелкая геометрия», — объяснила эксперт. Искусственный мех останется актуальным, продолжила дизайнер. «Он близок по эстетике к натуральному. Не самое практичное решение для зимы, но, если хочется роскоши, — почему бы и нет? Самые экстравагантные варианты, конечно же, у Dolce&Gabbana и Gucci — на их показах можно было увидеть нереально объемные и пушистые шубы в самых ярких цветах. Российские производители также поддерживают эту инициативу, и шубы из искусственного меха не выходят из моды уже несколько лет. Для сильных холодов дизайнеры разработали шубы с утеплителем. Среди интересных моделей, к примеру, двусторонняя шуба-пуховик, как у Tempeless», — сказала Панова. Монохромный многослойный образ подойдет практически каждому, добавила стилист. «Визуально тотал-лук вытягивает фигуру, делает более стройной и высокой. В топе оттенков у дизайнеров бежевый, серый, бордовый, горчичный и даже более яркие и смелые красный, розовый и желтый. У известных премиальных марок Max Mara, Miu Miu, Hermes, Versace есть капсулы, которые вместо шпаргалки помогут собирать стильные тотал-луки хоть каждый день. В тренде и тотальный монохром, и тотал-лук с принтом, и игра с разными оттенками одного цвета», — объяснила Панова. Мужская мода Новость по теме Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста 2024 год привнесет в мужскую моду свободу сочетаний и нестандартные комбинации, сообщила заместитель генерального директора бренда мужской одежды премиум-класса KANZLER Елена Никитина. Дизайнеры и бренды будут поощрять эклектику, проявление индивидуальности и творческого вкуса. «В топе актуальных моделей верхней одежды останется объемный бомбер из плотных тканей, модели с нашивками, крупными молниями и очевидной принадлежностью к спортивному стилю. Продолжится тренд на брюки карго, которые теперь можно носить в рамках делового дресс-кода в комбинации с классической рубашкой. Актуальной останется черная кожа — например, бомбер, косуха или черный плащ. Деловой костюм будет самой популярной позицией гардероба, даже если в офисе вы не бывали уже много лет. В 2024 году будут актуальны как приталенные классические модели, так и комфортные костюмы в стиле сasual с брюками на кулиске», — рассказала специалист. Цвета мужского гардероба будут спокойными и неброскими, сказала Никитина. «В прошлом сезоне дизайнеры создавали для мужчин яркие предметы гардероба. В новом году дизайнеры от буйства красок решили отказаться и сделать ставки на более сдержанные, спокойные цвета, которые можно разбавлять яркими вкраплениями. Помимо главного цвета года, которым был объявлен пастельный оттенок персикового („peach fuzz“) будет актуален бежевый, серый, травянисто-зеленый, оттенок „Kohlrabi“, глубокий бордовый и все оттенки оранжевого от апельсинового до морковного. По замыслу дизайнеров, зеленые оттенки отражают интерес к природе и здоровому образу жизни, а оранжевые символизируют энергию и тягу к жизни», — заключила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В моду в 2024 году вернутся яркие вещи, вдохновленные сериалом «Санта-Барбара». Об этом в беседе с URA.RU сообщила стилист-имиджмейкер Марина Медведь. «Главной модной фишкой наступившего года будет откровенность и сексуальность. Ведь в моду вернулись яркие нулевые: низкая посадка, укороченные топы, яркие аксессуары, прозрачные ткани, кружево и стразы. На смену „тихой роскоши“ (old money — минимализма в стиле потомственных аристократов) 2023 года приходит роскошь „громкая“: в моду вернулись образы конца 1980-х и начала 1990-х годов, образы, вдохновленные сериалом „Династия“ и „Санта-Барбара“. Это значит, что снова популярны вещи с широкими плечами, приталенным кроем и объемными аксессуарами», — сказала Марина Медведь. Цветовая палитра наступающего года мягкая, отметила стилист. «Главный цвет 2024 года — нежно-персиковый, а также различные оттенки желтого, оранжевого и коричневого. В моде также различные оттенки синего, голубого и зеленого. А вот одежда из натуральной шерсти — долгосрочное вложение в свой гардероб», — подчеркнула собеседница агентства. Дизайнер женской одежды, стилист, основатель бренда «TEMPELESS» и его креативный директор Елена Панова, которая прошла обучение в Академии Валентина Юдашкина, рассказала об актуальных образах этой зимы. «Максимально простой, но эффектный короткий пуховик — база для зимнего гардероба. Суперобъемные модели есть в коллекциях Prada, Moncler, Tempeless, Khrisjoy, Miu Miu. Объем добавляется за счет натурального пуха и новых технологий. Они идеально сочетаются, как с брюками и джинсами свободного кроя, так и с короткими юбками, особенно с теплыми. Дизайнеры также предлагают присмотреться к нестандартным для пуховика тканям — кашемиру или твиду, Что касается принтов, то в тренде нестандарт — эффект костюмной елочки, буквы, гусиная лапка, очень мелкая геометрия», — объяснила эксперт. Искусственный мех останется актуальным, продолжила дизайнер. «Он близок по эстетике к натуральному. Не самое практичное решение для зимы, но, если хочется роскоши, — почему бы и нет? Самые экстравагантные варианты, конечно же, у Dolce&Gabbana и Gucci — на их показах можно было увидеть нереально объемные и пушистые шубы в самых ярких цветах. Российские производители также поддерживают эту инициативу, и шубы из искусственного меха не выходят из моды уже несколько лет. Для сильных холодов дизайнеры разработали шубы с утеплителем. Среди интересных моделей, к примеру, двусторонняя шуба-пуховик, как у Tempeless», — сказала Панова. 2024 год привнесет в мужскую моду свободу сочетаний и нестандартные комбинации, сообщила заместитель генерального директора бренда мужской одежды премиум-класса KANZLER Елена Никитина. Дизайнеры и бренды будут поощрять эклектику, проявление индивидуальности и творческого вкуса. «В топе актуальных моделей верхней одежды останется объемный бомбер из плотных тканей, модели с нашивками, крупными молниями и очевидной принадлежностью к спортивному стилю. Продолжится тренд на брюки карго, которые теперь можно носить в рамках делового дресс-кода в комбинации с классической рубашкой. Актуальной останется черная кожа — например, бомбер, косуха или черный плащ. Деловой костюм будет самой популярной позицией гардероба, даже если в офисе вы не бывали уже много лет. В 2024 году будут актуальны как приталенные классические модели, так и комфортные костюмы в стиле сasual с брюками на кулиске», — рассказала специалист. Цвета мужского гардероба будут спокойными и неброскими, сказала Никитина. «В прошлом сезоне дизайнеры создавали для мужчин яркие предметы гардероба. В новом году дизайнеры от буйства красок решили отказаться и сделать ставки на более сдержанные, спокойные цвета, которые можно разбавлять яркими вкраплениями. Помимо главного цвета года, которым был объявлен пастельный оттенок персикового („peach fuzz“) будет актуален бежевый, серый, травянисто-зеленый, оттенок „Kohlrabi“, глубокий бордовый и все оттенки оранжевого от апельсинового до морковного. По замыслу дизайнеров, зеленые оттенки отражают интерес к природе и здоровому образу жизни, а оранжевые символизируют энергию и тягу к жизни», — заключила собеседница URA.RU.