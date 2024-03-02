Связанных с гостайной курганских чиновников будут нанимать в упрощенном порядке

Курганская областная дума утвердила перечень должностей, которые не требуют проведение конкурса. Работа таких специалистов связана с гостайной. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на портале правовой информации.
«Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Курганской области в Курганской областной думе, исполнение должностных обязанностей которых связано с использованием сведений, содержащих гостайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться», — указано в документе. В список вошли руководитель аппарата — управляющий делами, замруководителя аппарата — начальник правового управления, начальник отдела информатизации и главный специалист по режиму секретности правового управления.
Об упрощенном порядке приема на работу чиновников заговорили в конце 2022 года. Тогда же были внесены изменения в федеральное законодательство. Курганские депутаты отмечали, что нововведение поможет сохранить и расширить возможности унифицированного участия в профессиональной госслужбе.
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