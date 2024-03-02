02 марта 2024

ПВО перехватила над Крымом 38 беспилотников

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
ПВО отразила массовую атаку БПЛА Украины на Крым, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены ПВО над Крымом и успешно уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ПВО уничтожила 38 БПЛА», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что все цели были сбиты над Крымом.

С 2022 года в ряде регионов России существует серьезная угроза атак со стороны ВСУ. Регулярно сообщается о перехвате дронов в различных областях страны, которые часто приводят к взрывам и повреждению инфраструктуры. В материале URA.RU подробно описывались атаки с использованием украинских беспилотников.

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Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены ПВО над Крымом и успешно уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО уничтожила 38 БПЛА», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что все цели были сбиты над Крымом. С 2022 года в ряде регионов России существует серьезная угроза атак со стороны ВСУ. Регулярно сообщается о перехвате дронов в различных областях страны, которые часто приводят к взрывам и повреждению инфраструктуры. В материале URA.RU подробно описывались атаки с использованием украинских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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