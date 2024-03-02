ПВО перехватила над Крымом 38 беспилотников

03 марта 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

ПВО отразила массовую атаку БПЛА Украины на Крым, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены ПВО над Крымом и успешно уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО уничтожила 38 БПЛА», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что все цели были сбиты над Крымом. С 2022 года в ряде регионов России существует серьезная угроза атак со стороны ВСУ. Регулярно сообщается о перехвате дронов в различных областях страны, которые часто приводят к взрывам и повреждению инфраструктуры. В материале URA.RU подробно описывались атаки с использованием украинских беспилотников.

Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены ПВО над Крымом и успешно уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО уничтожила 38 БПЛА», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что все цели были сбиты над Крымом. С 2022 года в ряде регионов России существует серьезная угроза атак со стороны ВСУ. Регулярно сообщается о перехвате дронов в различных областях страны, которые часто приводят к взрывам и повреждению инфраструктуры. В материале URA.RU подробно описывались атаки с использованием украинских беспилотников.