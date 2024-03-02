ПВО перехватила над Крымом 38 беспилотников

ПВО отразила массовую атаку БПЛА Украины на Крым, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены ПВО над Крымом и успешно уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ПВО уничтожила 38 БПЛА», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что все цели были сбиты над Крымом.
С 2022 года в ряде регионов России существует серьезная угроза атак со стороны ВСУ. Регулярно сообщается о перехвате дронов в различных областях страны, которые часто приводят к взрывам и повреждению инфраструктуры. В материале URA.RU подробно описывались атаки с использованием украинских беспилотников.
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