В Березовском (Свердловская область) 4 марта простятся со снайпером Алексеем Теляковым, погибшим на специальной военной операции России на Украине. У мужчины осталось трое детей, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«При исполнении задач специальной военной операции в бою погиб наш земляк, березовчанин, младший сержант контрактной службы, снайпер стрелковой роты мотострелкового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Александрович Теляков… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Скорбим вместе с вами», — написал Писцов в своем telegram-канале.
Писцов рассказал, что мужчина был оптимистом, душой компании и настоящим патриотом.Телякову был 41 год, у него осталось трое детей и жена Мария. Сам он говорил, что у него в роду были уральские казаки.
Прощание пройдет 4 марта. На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 — отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в почетном секторе. После этого пройдет поминальный обед.
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