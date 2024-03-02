02 марта 2024

В Березовском простятся со снайпером, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
В 11:00 пройдет траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы для березовчан Фото:

В Березовском (Свердловская область) 4 марта простятся со снайпером Алексеем Теляковым, погибшим на специальной военной операции России на Украине. У мужчины осталось трое детей, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«При исполнении задач специальной военной операции в бою погиб наш земляк, березовчанин, младший сержант контрактной службы, снайпер стрелковой роты мотострелкового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Александрович Теляков… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Скорбим вместе с вами», — написал Писцов в своем telegram-канале.

Писцов рассказал, что мужчина был оптимистом, душой компании и настоящим патриотом.Телякову был 41 год, у него осталось трое детей и жена Мария. Сам он говорил, что у него в роду были уральские казаки.

Прощание пройдет 4 марта. На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 — отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в почетном секторе. После этого пройдет поминальный обед.

Фото:

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В Березовском (Свердловская область) 4 марта простятся со снайпером Алексеем Теляковым, погибшим на специальной военной операции России на Украине. У мужчины осталось трое детей, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «При исполнении задач специальной военной операции в бою погиб наш земляк, березовчанин, младший сержант контрактной службы, снайпер стрелковой роты мотострелкового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Александрович Теляков… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Скорбим вместе с вами», — написал Писцов в своем telegram-канале. Писцов рассказал, что мужчина был оптимистом, душой компании и настоящим патриотом.Телякову был 41 год, у него осталось трое детей и жена Мария. Сам он говорил, что у него в роду были уральские казаки. Прощание пройдет 4 марта. На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 — отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в почетном секторе. После этого пройдет поминальный обед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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