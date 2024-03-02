В Березовском простятся со снайпером, погибшим на СВО. Фото

03 марта 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

В 11:00 пройдет траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы для березовчан Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) 4 марта простятся со снайпером Алексеем Теляковым, погибшим на специальной военной операции России на Украине. У мужчины осталось трое детей, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «При исполнении задач специальной военной операции в бою погиб наш земляк, березовчанин, младший сержант контрактной службы, снайпер стрелковой роты мотострелкового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Александрович Теляков… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Скорбим вместе с вами», — написал Писцов в своем telegram-канале. Писцов рассказал, что мужчина был оптимистом, душой компании и настоящим патриотом.Телякову был 41 год, у него осталось трое детей и жена Мария. Сам он говорил, что у него в роду были уральские казаки. Прощание пройдет 4 марта. На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 — отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в почетном секторе. После этого пройдет поминальный обед. Фото: telegram-канал Евгения Писцова (https://t.me/pistsover/3068)

В Березовском (Свердловская область) 4 марта простятся со снайпером Алексеем Теляковым, погибшим на специальной военной операции России на Украине. У мужчины осталось трое детей, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «При исполнении задач специальной военной операции в бою погиб наш земляк, березовчанин, младший сержант контрактной службы, снайпер стрелковой роты мотострелкового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Александрович Теляков… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Скорбим вместе с вами», — написал Писцов в своем telegram-канале. Писцов рассказал, что мужчина был оптимистом, душой компании и настоящим патриотом.Телякову был 41 год, у него осталось трое детей и жена Мария. Сам он говорил, что у него в роду были уральские казаки. Прощание пройдет 4 марта. На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 — отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище и захоронение в почетном секторе. После этого пройдет поминальный обед.