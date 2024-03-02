В Кудымкаре сосед помог спасти восемь детей от гибели при пожаре

03 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС потушили дом в Кудымкаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кудымкаре (Пермский край) сосед помог уберечь от гибели восемь детей при пожаре. Горел двухквартирный дом и надворные постройки. Об этом сообщили представители краевого управления МЧС в своем telegram-канале. «На пожаре в поселке Веселый Мыс Кудымкарского округа, который произошел 2 марта вечером было спасено 10 человек, в том числе 8 детей. Их оповестил сосед и вывел из горящего дома на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар тушили 16 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

В Кудымкаре (Пермский край) сосед помог уберечь от гибели восемь детей при пожаре. Горел двухквартирный дом и надворные постройки. Об этом сообщили представители краевого управления МЧС в своем telegram-канале. «На пожаре в поселке Веселый Мыс Кудымкарского округа, который произошел 2 марта вечером было спасено 10 человек, в том числе 8 детей. Их оповестил сосед и вывел из горящего дома на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар тушили 16 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, отметили в МЧС.