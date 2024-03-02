02 марта 2024
01 марта 2024

В Кудымкаре сосед помог спасти восемь детей от гибели при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Спасатели МЧС потушили дом в Кудымкаре Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) сосед помог уберечь от гибели восемь детей при пожаре. Горел двухквартирный дом и надворные постройки. Об этом сообщили представители краевого управления МЧС в своем telegram-канале.

«На пожаре в поселке Веселый Мыс Кудымкарского округа, который произошел 2 марта вечером было спасено 10 человек, в том числе 8 детей. Их оповестил сосед и вывел из горящего дома на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС.

По данным ведомства, пожар тушили 16 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

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В Кудымкаре (Пермский край) сосед помог уберечь от гибели восемь детей при пожаре. Горел двухквартирный дом и надворные постройки. Об этом сообщили представители краевого управления МЧС в своем telegram-канале. «На пожаре в поселке Веселый Мыс Кудымкарского округа, который произошел 2 марта вечером было спасено 10 человек, в том числе 8 детей. Их оповестил сосед и вывел из горящего дома на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар тушили 16 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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