КТО в Карабулаке завершена, боевики ликвидированы: что известно о КТО в Ингушетии к этому часу

Активная фаза КТО в Карабулаке завершилась

03 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Карабулаке был объявлен режим КТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. Утром, 3 марта, появилась информация о том, что КТО завершилась. URA.RU приводит главные события происшествия к этому часу. Место проведения КТО в Карабулаке Операция проводится со 2 марта с 19:30 по московскому времени в зоне, включающей четыре улицы: Рабочую, Осканова, Набережную и Джабагиева. Основной фокус операции сосредоточен на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже. Что известно о боевиках Подозреваемые готовили теракты в публичных местах. Один из боевиков находился в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Деятельность группы координировалась из-за рубежа. Детали операции в Ингушетии В ходе активной перестрелки, завершившейся около 21:00 2 марта, были использованы гранаты. В результате операции было ликвидировано шесть боевиков, которые забаррикадировались в здании. Жертвы Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Жертвы среди мирных жителей также отсутствуют. Завершение активной фазы КТО Активная фаза КТО в Карабулаке закончена. Это значит, что спецоперация по зачистке многоквартирного дома, в котором укрывались боевики в Ингушетии, завершена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оперштаб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. Утром, 3 марта, появилась информация о том, что КТО завершилась. URA.RU приводит главные события происшествия к этому часу. Операция проводится со 2 марта с 19:30 по московскому времени в зоне, включающей четыре улицы: Рабочую, Осканова, Набережную и Джабагиева. Основной фокус операции сосредоточен на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже. Подозреваемые готовили теракты в публичных местах. Один из боевиков находился в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Деятельность группы координировалась из-за рубежа. В ходе активной перестрелки, завершившейся около 21:00 2 марта, были использованы гранаты. В результате операции было ликвидировано шесть боевиков, которые забаррикадировались в здании. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Жертвы среди мирных жителей также отсутствуют. Активная фаза КТО в Карабулаке закончена. Это значит, что спецоперация по зачистке многоквартирного дома, в котором укрывались боевики в Ингушетии, завершена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оперштаб.