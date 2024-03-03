КТО в Карабулаке завершена, боевики ликвидированы: что известно о КТО в Ингушетии к этому часу

Активная фаза КТО в Карабулаке завершилась
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В Карабулаке был объявлен режим КТО Фото:

В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. Утром, 3 марта, появилась информация о том, что КТО завершилась. URA.RU приводит главные события происшествия к этому часу.

Место проведения КТО в Карабулаке

Операция проводится со 2 марта с 19:30 по московскому времени в зоне, включающей четыре улицы: Рабочую, Осканова, Набережную и Джабагиева. Основной фокус операции сосредоточен на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже.

Что известно о боевиках

Подозреваемые готовили теракты в публичных местах. Один из боевиков находился в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Деятельность группы координировалась из-за рубежа.

Детали операции в Ингушетии

В ходе активной перестрелки, завершившейся около 21:00 2 марта, были использованы гранаты. В результате операции было ликвидировано шесть боевиков, которые забаррикадировались в здании.

Жертвы

Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Жертвы среди мирных жителей также отсутствуют.

Завершение активной фазы КТО

Активная фаза КТО в Карабулаке закончена. Это значит, что спецоперация по зачистке многоквартирного дома, в котором укрывались боевики в Ингушетии, завершена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оперштаб.

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В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. Утром, 3 марта, появилась информация о том, что КТО завершилась. URA.RU приводит главные события происшествия к этому часу. Операция проводится со 2 марта с 19:30 по московскому времени в зоне, включающей четыре улицы: Рабочую, Осканова, Набережную и Джабагиева. Основной фокус операции сосредоточен на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже. Подозреваемые готовили теракты в публичных местах. Один из боевиков находился в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Деятельность группы координировалась из-за рубежа. В ходе активной перестрелки, завершившейся около 21:00 2 марта, были использованы гранаты. В результате операции было ликвидировано шесть боевиков, которые забаррикадировались в здании. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Жертвы среди мирных жителей также отсутствуют. Активная фаза КТО в Карабулаке закончена. Это значит, что спецоперация по зачистке многоквартирного дома, в котором укрывались боевики в Ингушетии, завершена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оперштаб.
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Ссылки по теме
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