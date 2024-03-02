В Екатеринбурге появилось 16 очагов кори

03 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Сообщение о появлении очага заболевания появилось на одном из домов Академического района Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге появилось 16 очагов опасного вирусного заболевания — кори, один из них находится в Академическом районе города. Об этом сообщили источники. «Ситуация в городе (Екатеринбурге — прим. URA.RU) печальная — сейчас шестнадцать очагов. В начале того года выдавали много вакцины, чтобы проводили подчищающую иммунизацию, врачи ездили по предприятиям. Все медики сдавали кровь на титры антител, у кого не было — вакцинировали», — сообщил порталу Е1.RU источник в медицинской среде. На одном из домов Академического района Екатеринбурга появилось объявление о вспышке кори. В тексте уточнили, что в случаях подъема температуры, появления сыпи до 17 марта года жителям необходимо вызвать врачей. Не привитых взрослых и ранее не болевших корью призвали прийти на вакцинацию. В Свердловской области в 2024 году планируется вакцинировать 55 700 человек, уточнили URA.RU в пресс-службе Минздрава. С начала года уже привили 12 552 человек, 1768 из которых — взрослые. На 2024 год Свердловская область получила 19 300 доз «Вактривира» — комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Врачи уточнили, что корью можно заразиться воздушно-капельным путем даже без прямого контакта с больным человеком.

В Екатеринбурге появилось 16 очагов опасного вирусного заболевания — кори, один из них находится в Академическом районе города. Об этом сообщили источники. «Ситуация в городе (Екатеринбурге — прим. URA.RU) печальная — сейчас шестнадцать очагов. В начале того года выдавали много вакцины, чтобы проводили подчищающую иммунизацию, врачи ездили по предприятиям. Все медики сдавали кровь на титры антител, у кого не было — вакцинировали», — сообщил порталу Е1.RU источник в медицинской среде. На одном из домов Академического района Екатеринбурга появилось объявление о вспышке кори. В тексте уточнили, что в случаях подъема температуры, появления сыпи до 17 марта года жителям необходимо вызвать врачей. Не привитых взрослых и ранее не болевших корью призвали прийти на вакцинацию. В Свердловской области в 2024 году планируется вакцинировать 55 700 человек, уточнили URA.RU в пресс-службе Минздрава. С начала года уже привили 12 552 человек, 1768 из которых — взрослые. На 2024 год Свердловская область получила 19 300 доз «Вактривира» — комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Врачи уточнили, что корью можно заразиться воздушно-капельным путем даже без прямого контакта с больным человеком.