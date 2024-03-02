Бастрыкин приказал проверить разваливающийся дом в Перми

03 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным домом в Перми Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой жильцов многоквартирного дома, который разрушается в Новых Лядах (Пермь). Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении гражданам некачественного жилья в поселке Новые Ляды в доме на улице Крылова, 55. По данным СМИ, в доме живут представители льготных категорий, в том числе сироты», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад в Москву Быстрыкину о результатах проверки некачественного жилья, на которое жаловались пермяки. По словам жильцов, трехэтажный дом на улице Крылова, 55 в Новых Лядах построили в 2017 году. Однако здание начало быстро разрушаться и его могут признать аварийным. По информации представителей мэрии, 19 февраля в межведомственную комиссию было направлено заявление о рассмотрении вопроса об аварийности дома. Они добавили, что заседание запланировано на 6 марта.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой жильцов многоквартирного дома, который разрушается в Новых Лядах (Пермь). Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении гражданам некачественного жилья в поселке Новые Ляды в доме на улице Крылова, 55. По данным СМИ, в доме живут представители льготных категорий, в том числе сироты», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад в Москву Быстрыкину о результатах проверки некачественного жилья, на которое жаловались пермяки. По словам жильцов, трехэтажный дом на улице Крылова, 55 в Новых Лядах построили в 2017 году. Однако здание начало быстро разрушаться и его могут признать аварийным. По информации представителей мэрии, 19 февраля в межведомственную комиссию было направлено заявление о рассмотрении вопроса об аварийности дома. Они добавили, что заседание запланировано на 6 марта.