02 марта 2024
01 марта 2024

Бастрыкин приказал проверить разваливающийся дом в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным домом в Перми Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой жильцов многоквартирного дома, который разрушается в Новых Лядах (Пермь). Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.

«Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении гражданам некачественного жилья в поселке Новые Ляды в доме на улице Крылова, 55. По данным СМИ, в доме живут представители льготных категорий, в том числе сироты», — говорится в сообщении представителей СК.

По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад в Москву Быстрыкину о результатах проверки некачественного жилья, на которое жаловались пермяки.

По словам жильцов, трехэтажный дом на улице Крылова, 55 в Новых Лядах построили в 2017 году. Однако здание начало быстро разрушаться и его могут признать аварийным. По информации представителей мэрии, 19 февраля в межведомственную комиссию было направлено заявление о рассмотрении вопроса об аварийности дома. Они добавили, что заседание запланировано на 6 марта.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой жильцов многоквартирного дома, который разрушается в Новых Лядах (Пермь). Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении гражданам некачественного жилья в поселке Новые Ляды в доме на улице Крылова, 55. По данным СМИ, в доме живут представители льготных категорий, в том числе сироты», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад в Москву Быстрыкину о результатах проверки некачественного жилья, на которое жаловались пермяки. По словам жильцов, трехэтажный дом на улице Крылова, 55 в Новых Лядах построили в 2017 году. Однако здание начало быстро разрушаться и его могут признать аварийным. По информации представителей мэрии, 19 февраля в межведомственную комиссию было направлено заявление о рассмотрении вопроса об аварийности дома. Они добавили, что заседание запланировано на 6 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...