В курганской деревне Николаевка Целинного округа на доме героя спецоперации Николая Железняка установили мемориальную доску. Об этом сообщили представители мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
«В Николаевке 3 марта на улице Центральной, 17 открыли мемориальную доску на доме, где проживал посмертно награжденный орденом Мужества Николай Железняк. На мероприятии присутствовали близкие родственники Николая, односельчане, взрослые и дети», — говорится в сообщении представителей администрации.
«Вечная память защитнику Отечества. Низкий поклон его родителям и близким», отметил глава округа Петр Скоробогатов.
Ранее память выпускника кадетского класса Владислава Шайдорова, который был сапером на СВО, почтили в школе №75 Кургана. Здесь открыли мемориальную доску в честь бойца, который был посмертно награжден орденом Мужества.
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