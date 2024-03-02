02 марта 2024
01 марта 2024

На доме курганского героя СВО установили памятную доску. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
В Николаевке открыли памятную доску в честь героя СВО Фото:

В курганской деревне Николаевка Целинного округа на доме героя спецоперации Николая Железняка установили мемориальную доску. Об этом сообщили представители мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Николаевке 3 марта на улице Центральной, 17 открыли мемориальную доску на доме, где проживал посмертно награжденный орденом Мужества Николай Железняк. На мероприятии присутствовали близкие родственники Николая, односельчане, взрослые и дети», — говорится в сообщении представителей администрации.

«Вечная память защитнику Отечества. Низкий поклон его родителям и близким», отметил глава округа Петр Скоробогатов.

Ранее память выпускника кадетского класса Владислава Шайдорова, который был сапером на СВО, почтили в школе №75 Кургана. Здесь открыли мемориальную доску в честь бойца, который был посмертно награжден орденом Мужества.

Установили памятную доску на доме героя СВО в курганской деревне Николаевка
Установили памятную доску на доме героя СВО в курганской деревне Николаевка
Фото:

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В курганской деревне Николаевка Целинного округа на доме героя спецоперации Николая Железняка установили мемориальную доску. Об этом сообщили представители мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «В Николаевке 3 марта на улице Центральной, 17 открыли мемориальную доску на доме, где проживал посмертно награжденный орденом Мужества Николай Железняк. На мероприятии присутствовали близкие родственники Николая, односельчане, взрослые и дети», — говорится в сообщении представителей администрации. «Вечная память защитнику Отечества. Низкий поклон его родителям и близким», отметил глава округа Петр Скоробогатов. Ранее память выпускника кадетского класса Владислава Шайдорова, который был сапером на СВО, почтили в школе №75 Кургана. Здесь открыли мемориальную доску в честь бойца, который был посмертно награжден орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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