В образовательном центре Курганской области установили памятники героям СВО

16 декабря 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

В Курганской области увековечили имена героев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. На них высечены имена выпускников Павла Мяготина и Александра Ерохина, рассказали в пресс-службе администрации округа. «Гости из разных городов РФ, родные и близкие военнослужащих, сотрудники центра и других учреждений образования, обучающиеся почтили минутой молчания память варгашинских героев. Установленные памятные доски будут напоминать всем <…> о подвиге варгашинских военных, их мужестве и беззаветной любви к Родине», — написано на стене администрации в соцсети «Одноклассники». Оба военнослужащих в разные годы сидели за партами учебного центра. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества. В варгашинском центре увековечили память земляков Фото: страница в «Одноклассниках» администрации Варгашинского округа, https://ok.ru/group59072753959027

В Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. На них высечены имена выпускников Павла Мяготина и Александра Ерохина, рассказали в пресс-службе администрации округа. «Гости из разных городов РФ, родные и близкие военнослужащих, сотрудники центра и других учреждений образования, обучающиеся почтили минутой молчания память варгашинских героев. Установленные памятные доски будут напоминать всем <…> о подвиге варгашинских военных, их мужестве и беззаветной любви к Родине», — написано на стене администрации в соцсети «Одноклассники». Оба военнослужащих в разные годы сидели за партами учебного центра. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества.