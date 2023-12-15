15 декабря 2023

В образовательном центре Курганской области установили памятники героям СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
В Курганской области увековечили имена героев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. На них высечены имена выпускников Павла Мяготина и Александра Ерохина, рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Гости из разных городов РФ, родные и близкие военнослужащих, сотрудники центра и других учреждений образования, обучающиеся почтили минутой молчания память варгашинских героев. Установленные памятные доски будут напоминать всем <…> о подвиге варгашинских военных, их мужестве и беззаветной любви к Родине», — написано на стене администрации в соцсети «Одноклассники».

Оба военнослужащих в разные годы сидели за партами учебного центра. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества.

В варгашинском центре увековечили память земляков
В варгашинском центре увековечили память земляков
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В Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. На них высечены имена выпускников Павла Мяготина и Александра Ерохина, рассказали в пресс-службе администрации округа. «Гости из разных городов РФ, родные и близкие военнослужащих, сотрудники центра и других учреждений образования, обучающиеся почтили минутой молчания память варгашинских героев. Установленные памятные доски будут напоминать всем <…> о подвиге варгашинских военных, их мужестве и беззаветной любви к Родине», — написано на стене администрации в соцсети «Одноклассники». Оба военнослужащих в разные годы сидели за партами учебного центра. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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