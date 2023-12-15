В образовательном центре Курганской области установили памятники героям СВО

В Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. На них высечены имена выпускников Павла Мяготина и Александра Ерохина, рассказали в пресс-службе администрации округа.
«Гости из разных городов РФ, родные и близкие военнослужащих, сотрудники центра и других учреждений образования, обучающиеся почтили минутой молчания память варгашинских героев. Установленные памятные доски будут напоминать всем <…> о подвиге варгашинских военных, их мужестве и беззаветной любви к Родине», — написано на стене администрации в соцсети «Одноклассники».
Оба военнослужащих в разные годы сидели за партами учебного центра. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества.
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