Школьники почтили память погибшего на СВО курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Память выпускника кадетского класса Владислава Шайдорова, который был сапером на СВО, почтили в школе №75 города Кургана. Здесь открыли памятную доску в честь мужчины, который был посмертно награжден орденом Мужества. Информацию сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии.

«Кадеты для открытия памятной доски, посвященной выпускнику школы Владиславу Шайдорову, построены», — доложил на торжественном построении преподаватель ОБЖ и военной подготовки Вячеслав Антонов.

Шайдоров, учившийся в школе, погиб в мае 2022 года в Запорожской области. Молодой человек был командиром взвода разминирования отдельного саперно-инженерного батальона. После его гибели родителям вручили орден Мужества. Учителя вспоминают Шайдорова как ответственного ученика, который всегда имел свое мнение. Военным он хотел стать с самого детства и пришел в кадетский класс осмысленно. После окончания школы он поступил в Тюменское высшее военное командное инженерное училище. В специальной военной операции участвовал с февраля 2022 года.