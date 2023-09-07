07 сентября 2023

Курганскому саперу, погибшему на СВО, установили памятную доску. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники почтили память погибшего на СВО курганца
Школьники почтили память погибшего на СВО курганца Фото:

Память выпускника кадетского класса Владислава Шайдорова, который был сапером на СВО, почтили в школе №75 города Кургана. Здесь открыли памятную доску в честь мужчины, который был посмертно награжден орденом Мужества. Информацию сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии.

«Кадеты для открытия памятной доски, посвященной выпускнику школы Владиславу Шайдорову, построены», — доложил на торжественном построении преподаватель ОБЖ и военной подготовки Вячеслав Антонов.

Шайдоров, учившийся в школе, погиб в мае 2022 года в Запорожской области. Молодой человек был командиром взвода разминирования отдельного саперно-инженерного батальона. После его гибели родителям вручили орден Мужества. Учителя вспоминают Шайдорова как ответственного ученика, который всегда имел свое мнение. Военным он хотел стать с самого детства и пришел в кадетский класс осмысленно. После окончания школы он поступил в Тюменское высшее военное командное инженерное училище. В специальной военной операции участвовал с февраля 2022 года.

В Курганской школе почтили память бывшего ученика Владислава Шайдорова, погибшего на СВО
В Курганской школе почтили память бывшего ученика Владислава Шайдорова, погибшего на СВО
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Память выпускника кадетского класса Владислава Шайдорова, который был сапером на СВО, почтили в школе №75 города Кургана. Здесь открыли памятную доску в честь мужчины, который был посмертно награжден орденом Мужества. Информацию сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии. «Кадеты для открытия памятной доски, посвященной выпускнику школы Владиславу Шайдорову, построены», — доложил на торжественном построении преподаватель ОБЖ и военной подготовки Вячеслав Антонов. Шайдоров, учившийся в школе, погиб в мае 2022 года в Запорожской области. Молодой человек был командиром взвода разминирования отдельного саперно-инженерного батальона. После его гибели родителям вручили орден Мужества. Учителя вспоминают Шайдорова как ответственного ученика, который всегда имел свое мнение. Военным он хотел стать с самого детства и пришел в кадетский класс осмысленно. После окончания школы он поступил в Тюменское высшее военное командное инженерное училище. В специальной военной операции участвовал с февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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