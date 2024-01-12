Разбившего мемориальную доску участника СВО челябинца будут судить

Житель Аргаяского района разбил мемориальную доску, установленную в честь героя СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Направлено в суд уголовное дело жителя Аргаяшского района (Челябинская область), разбившего мемориальную доску памяти односельчанина, погибшего в ходе СВО. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в одну из ночей в октябре 2023 года пьяный 52-летний обвиняемый против общественной нравственности, на почве личных неприязненных отношений уничтожил расположенную на фасаде Кузяшевской средней школы Аргаяшского района мемориальную доску. Как на ней указано, она увековечивает память местного жителя, погибшего при защите Отечества и его интересов в ходе специальной военной операции.

Марсель Абдуллин, чью мемориальную доску уничтожил обвиняемый, считается героем в своей родной деревне. Согласно данным группы «Культурная жизнь Кузяшева» в социальных сетях, с 2003 по 2005 года он проходил срочную службу на территории Чеченской Республики. Имел статус ветерана боевых действий. Был награжден грамотой и памятной медалью от президента РФ Владимира Путина.